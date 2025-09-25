Mit diesen genialen Tricks senken Sie Ihre Heizkosten um bis zu 30 Prozent!

Die Temperaturen sinken, und damit steigen leider auch die Heizkosten. Doch keine Sorge: Sie müssen nicht in Winterjacke auf dem Sofa sitzen oder sich in dicke Decken hüllen, um Ihren Geldbeutel nicht zu belasten. Mit einfachen Tricks bleiben Sie warm und können trotzdem ordentlich sparen.

Die Heizsaison steht vor der Tür und für viele bedeutet das wieder: Steigende Kosten, denn auch 2025 gehen die Heizpreise durch die Decke. Auf Komfort müssen Sie deshalb trotzdem nicht verzichten. Wenn Sie ein paar einfache Tipps beherzigen, können Sie Ihre Heizkosten deutlich senken und gleichzeitig ordentlich Geld sparen!

Senken Sie die Raumtemperatur

© Getty Images

Klingt fast zu einfach, aber es wirkt Wunder: Minimale Unterschiede in der Raumtemperatur können einen großen Unterschied machen. Schon ein Grad weniger im Raum spart bis zu 6 Prozent Ihrer Heizkosten! Ein guter Richtwert liegt bei 20 Grad im Wohnzimmer und 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer. Gerade nachts oder wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie die Temperatur noch weiter absenken. Auch moderne Thermostate machen das Steuern der Temperatur noch einfacher und präziser.

Stoßlüften statt Dauerkippen

Frische Luft ist wichtig, doch wenn Sie das Fenster den ganzen Tag über kippen, entweicht auch jede Menge Wärme. Stattdessen sollten Sie in der kalten Jahreszeit zweimal täglich für 5 bis 10 Minuten richtig stoßlüften, sodass ein richtiger Luftaustausch stattfinden kann. In dieser kurzen Zeit kann die Luft im Raum effizient ausgetauscht werden, ohne dass viel Wärme verloren geht.

Heizkörper entlüften und richtig freihalten

© Getty Images

Luft im Heizkörper sorgt dafür, dass die Wärme nicht optimal verteilt wird. Um dies zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig Ihre Heizkörper entlüften – besonders zu Beginn der Heizsaison. Das Entlüften geht schnell und einfach: Mit einem speziellen Entlüftungsschlüssel lassen sich die Luftblasen entfernen und die Heizleistung wieder erhöhen. Ein weiterer Tipp: Achten Sie darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel oder Vorhänge blockiert werden. Ein freier Luftstrom sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung.

Warmwasserverbrauch reduzieren

Nicht nur die Heizung ist schuld an hohen Kosten – auch der Warmwasserverbrauch macht einen großen Teil aus! Schon mit kleinen Anpassungen können Sie hier ordentlich sparen: Mit einem Sparduschkopf reduzieren Sie Ihren Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent, ganz ohne auf Komfort zu verzichten! Und bei der Waschmaschine reicht es völlig aus, bei 40 Grad zu waschen, statt unnötig viel Energie für 60 Grad zu verschwenden. Auch beim Zähneputzen oder Händewaschen können Sie den Wasserhahn zwischendurch abdrehen – jedes bisschen zählt!

Teppiche und Vorhänge clever nutzen

Wussten Sie, dass Teppiche nicht nur für mehr Gemütlichkeit sorgen, sondern auch Ihre Heizkosten senken können? Auf kalten Böden wie Fliesen oder Holz halten sie die Wärme viel besser im Raum. Außerdem sollten Sie in den kalten Monaten auf jeden Fall Ihre Vorhänge, Rollos und Jalousien in der Nacht schließen. Diese Maßnahme verhindert, dass Wärme nach außen entweicht und sorgt dafür, dass Ihre Wohnung über Nacht warm bleibt.