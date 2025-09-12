Geld sparen: Mit diesen 5 genialen Tricks kommen Sie günstig durch den Herbst

Der Herbst steht vor der Tür, und mit ihm die kühleren Temperaturen, die auch die Heizkosten in die Höhe treiben. Doch keine Panik: Mit einigen cleveren Tricks lässt sich ordentlich Geld sparen!

Angesichts der steigenden Energiekosten fühlt sich der Herbst oft wie ein finanzielles Sorgenkind an. Doch wer sagt, dass Sie auf Komfort verzichten müssen? Sie können sich auch in der kühlen Jahreszeit gemütlich und warm halten, ohne die Nebenkosten in die Höhe schnellen zu lassen. Mit diesen 5 einfachen, aber wirkungsvollen Tipps genießen Sie den Herbst in vollen Zügen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Zugluftstellen vermeiden

© Getty Images

Zugluft kann ein wahrer Energiefresser sein und oft merkt man gar nicht, wie viel Wärme durch kleine Ritzen und Fugen entweicht. Die Lösung ist einfach: Prüfen Sie Ihre Fenster und Türen auf Risse und undichte Stellen. Ein sogenannter „Zugluft-Test“ hilft: Halten Sie einfach eine brennende Kerze in die Nähe von Fensterrahmen und Türen. Wenn die Flamme flackert, haben Sie den Übeltäter gefunden!

Mit Abdichtungsstreifen für Türen und Fensterschutzfolie für Glasflächen sind Sie schnell auf der sicheren Seite. So bleibt die Wärme im Raum und Sie sparen bares Geld!

Stoßlüften statt Kippen

Richtiges Lüften ist im Herbst das A und O. Auf Dauerkippen sollten Sie deshalb unbedingt verzichten. Besser ist es, täglich 2-3 Mal für 5-10 Minuten alle Fenster weit zu öffnen. Durch das Stoßlüften tauschen Sie die Luft schnell aus, ohne die Wände auszukühlen. So bleibt es angenehm trocken und warm in Ihren Räumen, während Sie unnötige Energiekosten vermeiden.

Heizkörper entlüften

© Getty Images

So langsam wird es Zeit, Ihre Heizkörper wieder auf Vordermann zu bringen. Denn ein Heizkörper, der nicht richtig funktioniert, sorgt nicht nur für kalte Füße, sondern auch für unnötig hohe Heizkosten! Luft im Heizkörper verhindert, dass die Wärme richtig verteilt wird und das bedeutet, dass Ihre Heizung länger läuft, um den Raum auf Temperatur zu bringen. Entlüften Sie Ihre Heizkörper deshalb regelmäßig! Mit einem Entlüftungsschlüssel können Sie die Luft aus den Heizkörpern ablassen und die Heizung wieder effizienter nutzen.

Boiler überprüfen

Wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch gleich den Boiler überprüfen, denn dieser kann ebenfalls eine heimliche Energiefalle sein, wenn er nicht richtig eingestellt oder gewartet ist. Prüfen Sie die Wasserversorgung, die Sicherungen und die Zuleitungen auf Strom, um elektrische Probleme auszuschließen. Suchen Sie zudem nach äußerlichen Lecks oder ungewöhnlichen Geräuschen und achten Sie auf die Wassertemperatur.

Gartenmöbel schützen

Der Herbst ist die Zeit, in der wir unsere Gartenmöbel und -geräte winterfest machen müssen. Schützen Sie Ihre Gartenmöbel mit Abdeckungen oder lagern Sie sie an einem trockenen, frostfreien Ort. Gleiches gilt für Ihre Gartengeräte: Wenn Sie Rasenmäher und Co. gut pflegen und vor Frost schützen, verlängern Sie deren Lebensdauer und vermeiden teure Ersatzkäufe im nächsten Frühjahr.