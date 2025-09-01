Herbstbeginn: Diese Dinge sollten Sie jetzt unbedingt ausmisten!

Der Sommer verabschiedet sich, die Tage werden kürzer und die gemütliche Jahreszeit beginnt. Genau jetzt ist die beste Gelegenheit, um alten Ballast loszuwerden und Ihr Zuhause fit für den Herbst zu machen. Mit unserem 7-Tage-Plan klappt das Ausmisten ganz leicht und ohne Stress.

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Zeit, um Ordnung zu schaffen. Während draußen die Blätter fallen, können Sie auch zu Hause loslassen: von Dingen, die Sie nicht mehr brauchen, die Platz verschwenden oder Sie unbewusst belasten. Mit unserem praktischen 7-Tage-Plan gelingt das große Ausmisten Schritt für Schritt, ganz ohne Überforderung.

Tag 1: Kleiderschrank: Bye Bye Sommerkleidung

© Getty Images

Am ersten Tag dreht sich alles um den Kleiderschrank. Bikinis, Badehosen, luftige Sommerkleider und Sandalen haben jetzt ausgedient. Prüfen Sie, welche Stücke Sie in diesem Sommer überhaupt getragen haben. Kleidung, die seit Jahren unbenutzt im Schrank hing, wird auch im nächsten Jahr wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Beschädigte Schuhe oder abgenutzte Flip-Flops dürfen endgültig weichen. Mit dieser ersten Runde schaffen Sie Platz für kuschelige Pullover, wetterfeste Jacken und alles, was Sie in der kommenden Saison wirklich brauchen.

Tag 2: Küche: Frischer Wind in Schränken und Regalen

Am zweiten Tag ist die Küche an der Reihe. Oft sammeln sich hier Gegenstände, die wir längst vergessen haben. Tassen, die nur Staub fangen, Kunststoffbehälter ohne passenden Deckel oder Teller mit Sprüngen nehmen unnötig Platz ein. Auch ein Blick auf Ihre Vorräte lohnt sich: Gewürze und Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum dürfen ohne schlechtes Gewissen entsorgt werden. Nach dieser Runde fühlt sich die Küche gleich viel klarer und inspirierender an.

Tag 3: Badezimmer: Wellnessoase statt Chaoszone

Im Badezimmer verstecken sich wahre Sammelstellen für Überflüssiges. Cremes, Shampoos, Duschgele oder Lotionen stapeln sich oft über Monate, viele davon längst über dem Haltbarkeitsdatum. Alles, was Sie nicht regelmäßig nutzen oder das bereits vertrocknet ist, darf in den Müll. Ein reduziertes Badezimmer wirkt sofort heller, ordentlicher und lädt ein, sich bewusst Zeit für kleine Wellnessmomente im Herbst zu nehmen.

Tag 4: Homeoffice: Klarheit für den Neustart nach dem Sommer

Nach der Urlaubszeit beginnt für viele wieder der Büroalltag. Gerade im Homeoffice ist es wichtig, einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu haben, an dem man gerne sitzt. Gehen Sie Ihre Schubladen und Schreibtischfächer durch. Alte Kugelschreiber, die längst nicht mehr schreiben, eingetrocknete Marker oder überflüssige Notizblöcke dürfen weg. Auch Unterlagen, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie aussortieren. Je klarer Ihr Arbeitsplatz strukturiert ist, desto leichter fällt es, konzentriert und motiviert in den Tag zu starten.

Tag 5: Elektrogeräte: Technik-Altlasten loswerden

© Getty Images

Fast jeder hat irgendwo ein altes Handy, einen kaputten Laptop oder Elektrogeräte, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt wurden. Jetzt ist der Moment, um sich von diesen Altlasten zu trennen. Auch Küchengeräte, die seit Jahren ungenutzt im Schrank verstauben, dürfen gehen. So schaffen Sie Platz und vermeiden unnötige Energiefresser.

Tag 6: Garage, Keller oder Dachboden: Platz schaffen für Neues

Garagen, Keller und Dachböden sind wahre Sammelstellen für Dinge, die „man irgendwann noch brauchen könnte“. In Wahrheit liegen dort oft kaputte Fahrradreifen, zu kleine Schlittschuhe, rostiges Werkzeug oder ausgediente Weihnachtsdekoration. Nutzen Sie den September, solange das Wetter noch angenehm ist, und widmen Sie sich diesen Räumen.

Tag 7: Garten und Balkon fit machen für den Herbst

Am letzten Tag richtet sich der Blick nach draußen. Verblühte Pflanzen, die nicht mehr austreiben, dürfen jetzt kompostiert werden. So schaffen Sie Platz für neue Ideen im nächsten Frühjahr. Gleichzeitig lohnt es sich auch, das Gartenwerkzeug zu kontrollieren. So verabschieden Sie den Sommer nicht nur in Ihren vier Wänden, sondern auch im Außenbereich und starten mit einem gepflegten Garten oder Balkon in den Herbst.