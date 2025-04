× Mit diesen Tricks räumt Chat-GPT ab jetzt Ihre Wohnung auf

Spart Geld: So heizen Sie im Frühling richtig Im Frühling ist das Wetter oft unberechenbar – an einem Tag scheint die Sonne und es fühlt sich fast sommerlich an, am nächsten Tag bringt ein plötzlicher Kälteeinbruch frostige Temperaturen. Doch wie heizt man da richtig, ohne die Energiekosten in die Höhe zu treiben?