Ruckzuck gebacken: Eisenbahner-Kekse für Weihnachten

  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Backen und Mehlspeisen
16.12.25, 13:04
Mit einer köstlichen Mürbteigbasis, zarter Marzipanfüllung und fruchtiger Ribiselmarmelade sind diese Leckerbissen ein echter Hingucker auf jeder Plätzchentafel. Und das Beste? Sie sind ruckzuck gebacken und bringen Weihnachtsstimmung in die Küche. 

ZUTATEN FÜR 30 STÜCK

  • ca. 450 g Mürbteig
  • 370 g Marzipan
  • 60 g Staubzucker
  • 40 g Butter
  • 60 g Eiklar
  • 300 g Ribiselmarmelade

Zubereitung *mittel* 40 Minuten

  1. Den fertigen Mürbteig zu einer Fläche von ca. 25 cm x 4 cm ausrollen. Den Teig auf einem Backblech einige Minuten hell anbacken.
  2. Marzipan mit Staubzucker, Butter und Eiklar glattrühren. Die Marzipanmasse mit einem Spritzsack in 2 Bahnen außen auf den Mürbteig-Boden auftragen.
  3. Im vorgeheizten Backrohr bei 200 Grad ca. 7 Minuten goldbraun backen.
  4. Ribiselmarmelade in die Mitte der Bahnen in Längsrichtung einspritzen, erkalten lassen. Das Gebäck in ca. 2,5 cm breite Stücke schneiden.

Die perfekten Kekse für die Weihnachtszeit!

