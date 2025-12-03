Salzburg und Schicker duellieren sich um spanisches Talent

Red Bull Salzburg richtet seinen Blick nach Spanien, denn dort macht ein Talent auf sich aufmerksam. Auch Andreas Schicker und seine Hoffenheimer zeigen Interesse, immerhin soll der 18-Jährige eine Ausstiegsklausel haben.

Dabei handelt es sich um Sergio Martinez von Racing Santander aus der zweitklassigen LaLiga2. Laut einem Bericht von SportBild arbeiten die beiden Vereine, der FC Brügge plus noch zwei weitere nicht genannte Bundesliga-Klubs, an einem Transfer.

Zwar hat Martinez erst im Sommer seinen Vertrag bis 2029 verlängert, allerdings soll nun eine Ausstiegsklausel von nur drei Millionen Euro verankert sein.

In dieser Saison kommt der Mittelfeldspieler auf sieben Einsätze in Spaniens zweiter Liga, aber auch schon einmal in der Copa del Rey für die Profis - und steuerte umgehend einen Assist bei.