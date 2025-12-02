Alles zu oe24VIP
Barisic, Klauß, Stöger: Trainer-Friedhof bringt Rapid-Boss unter Druck
© Getty

Bundesliga

Barisic, Klauß, Stöger: Trainer-Friedhof bringt Rapid-Boss unter Druck

02.12.25, 15:07
Teilen

Rekordmeister sucht neuen Coach und zahlt jetzt zwei Ex-Trainer.

Die besinnlichste Zeit des Jahres inklusive seines 46. Geburtstags am 11. Dezember wird für Geschäftsführer Markus Katzer zu einem wahren Spießrutenlauf. Denn während das Transfer-Gerücht um einen Wechsel zu Liga-Rivalen Red Bull Salzburg nicht verstummen will, muss der ehemalige ÖFB-Teamspieler (11 Länderspiele/0 Tore) aktuell auch noch den Trainermarkt nach einem neuen Coach sondieren.

Klauß kassiert noch bis Juni 2026

Keine einfache Aufgabe. Denn wie ein Blick in die Statistik verrät, hat Katzer seit seinem Amtsantritt am 1. Jänner 2023 bereits drei Trainer verbraucht. Nach Zoran Barisic (46 Spiele) folgte Robert Klauß (67 Spiele), der wiederum Peter Stöger (27 Spiele) Platz machen musste. Sowohl der Deutsche als auch der Ex-Austria-Meistermacher mussten lange vor ihrem Vertragsende die Hütteldorfer verlassen. Das hat auch finanzielle Folgen: Klauß kassiert bis Sommer 2026 noch Geld von Rapid, Stögers Kontrakt läuft offiziell bis Sommer 2027.

Katzer-Vertrag läuft bis Sommer 2027

Das wiederum bringt Katzer unter Druck. Nachdem Rapid schon zwei ehemalige Trainer bezahlt, wollen sich die Fans nicht mit einer interimistischen Lösung à la Stefan Kulovits zufrieden geben. Sprich: Katzer muss wieder Geld in die Hand nehmen. Wie ein oe24-Voting zeigt, wünschen sich die Fans eine Rückkehr von Klauß. Doch wie Insider berichten, ist dieses Szenario unter Katzer ausgeschlossen. Außer der umworbene Sportgeschäftsführer bricht tatsächlich seine Zelte vorzeitig in Hütteldorf ab. Sein Vertrag läuft auf jeden Fall noch bis Juni 2027.

