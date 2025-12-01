Spitzt Rapid die Ohren? Bundesligist entlässt Sandro Wagner

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde Sandro Wagner beim deutschen Bundesligisten FC Augsburg freigestellt. Nur wenige Tage nach seinem 38. Geburtstag ist Schluss. Wechselt der Deutsche mit dem losen Mundwerk nun von der Augsburger Puppenkiste ins Rapid-Transfertheater?

Schon als Spieler war Sandro Wagner eine schillernde Figur, die bei Werder Bremen, Darmstadt 98 und Bayern München nicht nur mit Toren, sondern auch markanten Aussagen Berühmtheit erlangte.

Nach seiner Karriere war er Coach bei Unterhaching (4. Liga), Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim DFB-Team und wechselte erst im Sommer zu seiner ersten Station bei Profis, dem FC Augsburg. Dort machte er aber eher nur mit seinen Aussagen Schlagzeilen.

So meinte er nach einer 2:3-Niederlage gegen die Bayern: "Ich sehe es nicht, dass wir weniger Qualität haben als Bayern." Nach zwölf Spielen und nur drei Siegen (acht Niederlagen) ist nun Schluss. Wie "Sky" und "Bild" berichten, ist das FCA-Team bereits informiert.

Deutsche Trainerhoffnung für Rapid?

Apropos Trainerwechsel, so einen hat auch Rapid nun hinter sich. Nach der Entlassung von Peter Stöger, ging aber auch das erneute Debüt von Interimslösung Stefan Kulovits mit 0:3 beim LASK in die Hose. Zahlreiche Namen sind bei den Grün-Weißen im Gespräch und nun könnte mit Sandro Wagner noch ein weiterer hinzukommen.

In der Bundesliga bekleckerte er sich mit wenig Ruhm, doch seine Zeit bei Unterhaching war durchaus erfolgreich und auch beim DFB hatte er aufgrund seines Fachwissens einen guten Ruf. Sportdirektor Markus Katzer holte mit Robert Klauß bereits einen jungen deutschen, sogenannten Laptoptrainer nach Wien-Hütteldorf - warum nicht noch einmal?