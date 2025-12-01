Wohnungssuche: Verlässt Katzer das sinkende Rapid-Schiff?

Im Sommer sollte das Schiff SK Rapid mit Peter Stöger in ruhige Gewässer geführt werden, stattdessen befindet sich der Verein seitdem in einem echten Sturm. Nun könnte auch Schiffskapitän Markus Katzer von Board gehen, denn er soll sich bereits auf Wohnungssuche befinden.

Die Saison hatte für die Grün-Weißen so gut begonnen. Bis Ende September in der Bundesliga ungeschlagen, thronte zwischenzeitlich von der Tabellenspitze und konnte sich erneut für die Conference League-Gruppenphase qualifizieren.

Doch eben zu dieser Zeit Ende September begann die Stimmung zu kippen. Innerhalb der nächsten zwei Monate folgten zahlreiche Niederlagen, der Unmut der Fans wuchs weiter an und endete schlussendlich in der Entlassung von Trainer Peter Stöger.

Und das nur einen Tag, nachdem Sportdirektor Markus Katzer sich zu 100 Prozent hinter ihn gestellt hatte. Wohl auch deshalb trägt das Dementi von Katzer zum Sportdirektorposten bei Red Bull Salzburg nicht viel Gewicht.

Katzer auf Wohnungssuche

"Salzburg ist kein Thema", war der genaue Wortlaut des 45-Jährigen. Es könnte aber bald zu einem echten Thema werden. Wie Insider OE24 wissen ließen, soll sich Katzer in Salzburg intensiv auf Wohnungssuche befinden.

Noch regieren Meldungen zu Interimscoach Stefan Kulovits und ob er den Chefposten bekommt oder einen Nachfolger erhält. Doch auch die Causa Markus Katzer könnte schon bald Fahrt aufnehmen.