Salzburg-Sportchef: Interne Lösung als Top-Kandidat

Keiner möchte den Job als Sportgeschäftsführer bei Red Bull Salzburg, so scheint es zumindest. Andreas Schicker wird es nicht, Markus Katzer erteilt öffentlich eine Absage und auch der ausländische Kandidat gilt als unrealistisch. Daher rückt eine interne Lösung in den Vordergrund.

In den Medien machte das Gerücht die Runde, Markus Katzer sei der Top-Kandidat für Salzburg und immerhin sind die Bullen bereit, eine Ablösesumme für ihren neuen Sportchef zu zahlen. Der Rapid-Sportdirektor zerschlug das Gerücht am Mittwoch aber eigenhändig am Flughafen.

Oftmals wurde von einem ausländischen Kandidaten gesprochen, namentlich soll es sich dabei um Marcus Mann von Hannover 96 handeln. Der Deutsche hat beim Klub aus der 2. Bundesliga aber noch langfristig Vertrag und mit dem VfL Wolfsburg als potenziellen Konkurrenten stehen die Chancen eher schlecht.

Von Liefering nach Salzburg

Nun benennen die "Salzburger Nachrichten" einen internen Kandidaten als Favoriten. Geschäftsführer Stephan Reiter blickt dafür genauer gesagt nach Liefering. Den dortigen Geschäftsführer Mandfred Pamminger soll sich Reiter als Sportchef bei Salzburg vorstellen können.

Seit 2012 ist der 47-Jährige bei den Bullen, war in verschiedenen Rollen wie Liefering-Teammanager, Salzburg-Jugendtrainer und nun eben Geschäftsführer beim Ableger tätig.