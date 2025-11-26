Rapid sucht Wende in Conference League

Der SK Rapid steht in der Conference League unter Druck. Als punkteloses Schlusslicht gastieren die Hütteldorfer beim polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa.

Der SK Rapid bestreitet am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) das Auswärtsspiel beim polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa. Die Hütteldorfer sind als Letzter der Gruppe ohne Punkte und benötigen dringend einen Sieg.

Stöger unter Erfolgsdruck

"Wir wollen unbedingt punkten", betonte Trainer Peter Stöger. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den GAK soll in Polen die Wende gelingen. Rapid hat in der Conference League alle drei Spiele verloren und steht mit dem Rücken zur Wand.

Personalsorgen bei Rapid

Lukas Grgic fehlt aus privaten Gründen, Bendeguz Bolla hat Hüftbeschwerden. Positiv ist die Rückkehr von Petter Nosa Dahl, von dem Stöger sagt: "Er ist ein Spieler, der 1:1-Situationen lösen kann, Tempo reinbringt."

Rakow mit starkem Offensivspieler

Jonatan Braut Brunes, Cousin von Erling Haaland, hat bereits zehn Pflichtspiel-Tore erzielt. Die Polen sind in der Conference League noch ungeschlagen, mussten aber am Wochenende eine Niederlage gegen den Tabellenletzten hinnehmen.

Turbulenzen bei Rakow

Trainer Marek Papszun bestätigte: "Legia Warschau will mich und ich will auch zu Legia." Diese Unruhe könnte Rapid zugutekommen. Gespielt wird im 80 Kilometer entfernten Sosnowiec, da das Heimstadion nicht UEFA-tauglich ist.

Schwierige Trainingsbedingungen

Starker Schneefall verhinderte das geplante Abschlusstraining. Rapid musste kurzfristig auf einem vom Schnee befreiten Naturrasen trainieren. Trotz aller Widrigkeiten zeigte sich Stöger zuversichtlich.