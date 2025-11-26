Salzburg-Wechsel: Markus Katzer meldet sich zu Wort

Anfang der Woche machte das Gerücht die Runde, Rapid-Sportdirektor Markus Katzer steht ganz oben auf der Liste von Red Bull Salzburg bei deren Suche. Am Mittwoch wurde Katzer dazu befragt und lieferte Antworten.

Die Rapidler waren gerade am Weg zu ihrem Conference-League-Match gegen Rakow Czestochowa aus Polen. Am Flughafen kam vor den versammelten Journalisten das Thema Salzburg-Wechsel natürlich auf.

Doch Katzer setzte ein Zeichen. Er konzentriere sich auf die bevorstehenden Aufgaben und alles andere sei "kein Thema". Auf explizite Nachfrage zu Salzburg betonte der 45-Jährige: "Salzburg ist kein Thema."

Doch nicht nur hier ist sich Katzer zu 100 Prozent sicher, sondern auch bei der Trainerwahl Peter Stöger im Sommer. "Er hat die volle Rückendeckung", so Katzer. Rapid steht hinter der Entscheidung und wird den Weg auch weitergehen.