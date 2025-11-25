Rapid im Vollchaos – Jetzt droht auch noch der Katzer-Knall

Bei Rapid brennt’s lichterloh! Was vor zwei Monaten noch nach Meisterträumen aussah, ist inzwischen ein abstürzender Problemzug. Vom Liga-Topteam zum Krisenklub Bei dem jetzt ausgerechnet der wichtigste Mann die Flucht ergreifen könnte.

Die 1:2-Pleite gegen den GAK war ein weiterer Tiefschlag ins ohnehin schon angeknackste Rapid-Gemüt. Hinter den Kulissen knistert’s gewaltig, der Ton gegenüber Trainer Peter Stöger wird immer rauer – und dass der VAR den Grazer Elfer zum 0:1 nun auch noch offiziell als Fehlentscheidung eingestanden hat, gießt zusätzlich Öl ins Feuer. Doch das ist erst der Anfang. Denn abseits des Rasens bahnt sich ein Erdbeben an, das Rapid richtig erschüttern könnte.

Salzburg macht Ernst – Katzer jetzt Ziel Nummer 1!

Wie oe24 bereits vor Wochen berichtete, flirtet Red Bull Salzburg seit dem Abgang von Sportdirektor Rouven Schröder intensiv mit Rapid-Sportboss Markus Katzer. Spätestens seit Wunschkandidat Andreas Schicker sich klar zu Hoffenheim bekannt hat, ist der 45-Jährige in der Mozartstadt endgültig zum Topfavoriten aufgestiegen.

Laut Kurier soll Salzburg seine Shortlist inzwischen drastisch ausgedünnt haben. Demnach stehen nur noch zwei Namen zur Auswahl: Ein internationaler Manager – und eben Katzer. Dabei haben die Bullen mehrfach betont, dass sie eine österreichische Lösung bevorzugen. Und die scheint aktuell so klar wie selten: Katzer oder keiner.

Rapid ringt um Fassung – Wrabetz bestätigt Interesse

Intern heißt es bereits: Die Bullen wollen den Rapid-Boss wirklich. Geld spielt dabei kaum eine Rolle. Zwar läuft Katzers Vertrag in Hütteldorf noch bis 2027, was eine entsprechende Ablöse verlangen würde, doch Salzburg hat mehr als genug finanzielle Power, um Rapid ernsthaft unter Druck zu setzen.

Und während man in Hütteldorf nach außen weiterhin versucht, cool zu wirken, schrillen intern spätestens seit jenem Satz von Präsident Alexander Wrabetz am Wochenende alle Alarmsirenen: „Ob er annimmt, werden wir sehen.“ Damit bestätigte der Klubchef, dass tatsächlich wegen Katzer nachgehakt wurde.