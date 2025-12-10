Alles zu oe24VIP
Süße Verführung: Die besten Ischler Kekse für Ihr Fest
Zauberhaft

Süße Verführung: Die besten Ischler Kekse für Ihr Fest

10.12.25, 13:04
Ischler Kekse sind der süße Star jeder Weihnachtsbäckerei! Diese kleinen Meisterwerke aus zartem Teig, umhüllt von bitterer Schokolade und einer fruchtigen Marmeladenfüllung, sind der ultimative Genuss für jede Naschkatze. 

ZUTATEN FÜR 100 STÜCK 

Für den Ischler Teig:

  • ¼ kg Mehl glatt
  • 240 g Butter
  • 150 g Staubzucker
  • 130 g Haselnüsse (gerieben und geröstet)
  • 1 Prise Zimt
  • 1 Prise Nelken (gemahlen)

Für die Glasur:

  • ¼ kg Ribiselmarmelade
  • 300 g Bitterschokolade (Kuvertüre)

Zubereitung *leicht* 50 Minuten ohne Rastzeit

  1. Für den Ischler Teig Butter, Staubzucker, Haselnüsse, Zimt, Nelken und etwas Mehl in der Küchenmaschine vermengen. Restliches Mehl nach und nach dazugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
  2. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche circa 3 mm dick ausrollen und 3,5 cm große, runde Kekse ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Heißluft bei 160 Grad ca. 10 Minuten goldbraun backen. Kekse auskühlen lassen.
  3. Jeweils zwei Kekse mit Ribiselmarmelade aufeinandersetzen.
  4. Bitterschokolade in Stücke schneiden und über Wasserdampf schmelzen. Kekse an der Oberfläche in Bitterschokolade tunken.

Der ultimative Keksgenuss!

