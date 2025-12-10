Architekturpreis: Das schönste Restaurant der Welt steht in Paris

Jedes Jahr vergibt der Prix Versailles eine Reihe internationaler Auszeichnungen für Architektur und Design. Den Preis für das "schönste Restaurant der Welt" geht an ein Lokal in der französischen Hauptstadt.

Restaurants sind längst mehr als nur Orte zum Essen – sie sind Bühnen für Atmosphäre, Architektur und das gute alte Gefühl, für einen Moment in eine eigene kleine Welt abzutauchen. Ob intime Bistros, die mit Kerzenlicht glänzen, oder ikonische Speisesäle mit kunstvollen Decken und dramatischem Design: Wer gerne genießt, weiß, wie sehr ein außergewöhnliches Ambiente das Erlebnis trägt. Und genau diese Verbindung zwischen Ästhetik, Raumgefühl und Gastlichkeit rückt jedes Jahr ein international hoch angesehenes Komitee in den Mittelpunkt: der Prix Versailles.

Die globale Auszeichnung würdigt jährlich außergewöhnliche Architektur- und Designleistungen. Prämiert werden Bauwerke und Einrichtungen aus verschiedenen Kategorien – von Museen über Hotels bis zu Flughäfen und Restaurants. Seit einem Jahrzehnt werden weltweit 24 Titel vergeben, die jeweils jene Orte hervorheben, die mit außergewöhnlicher Gestaltung überzeugen.

Ducasse Baccarat ist schönstes Restaurant der Welt

In diesem Jahr geht der Titel für das "schönste Restaurant der Welt" an ein Pariser Haus: das Restaurant Ducasse Baccarat. Bei der Zeremonie am 4. Dezember 2025 im UNESCO-Hauptsitz in Paris verkündete die Jury des Prix Versailles die Entscheidung. Damit erhält das erst im Oktober 2024 eröffnete Restaurant eine der renommiertesten Ehrungen, die die gastronomische Architektur zu bieten hat.

Küchenchef Alain Ducasse, eine der größten Persönlichkeiten der französischen Haute Cuisine, würdigte seine Mitarbeitenden und betonte, man habe in diesem "Haus der Künstler" eine Form der Gastfreundschaft geschaffen, die mit der Zeit gehe. Sein Team habe ein kulinarisches Erlebnis geschaffen, das "den Zauber am Tisch neu entfacht".

Was macht das Ducasse Baccarat so besonders?

Vor allem sein spektakuläres optisches Signature-Element: ein schimmernder "Regenhimmel" aus Tausenden hängender Kristalltropfen. Der leuchtende Baldachin verleiht dem Raum eine fast magische Atmosphäre. Die luxuriöse, leicht neoklassizistische Architektur trifft hier auf moderne, warme Eichenholzvertäfelungen, skulpturale Details und ein außergewöhnlich kunstvolles Tischarrangement. Das Zusammenspiel aus Funkeln, Wärme und Eleganz macht das Ducasse Baccarat zu einem Ort, der nicht nur kulinarisch, sondern auch architektonisch im Gedächtnis bleibt.