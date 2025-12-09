Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Das Stimmungsbarometer steigt. In Beziehungen ebenso wie für Singles.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie nachsichtig, beugen Sie sich den Wünschen Ihres Partners!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wieder mehr Lust zu flirten? Haben Sie Spaß, ohne zu viel zu erwarten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Selbstbewusstes Auftreten gefällt. Machen Sie sich bloß nicht zu klein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es genügt, gute Laune mitzubringen. Man freut sich bestimmt auf Sie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mit einer großzügigen Haltung und Herzlichkeit punkten Sie bestimmt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Genießen Sie aufregende Flirts und erfreuen Sie sich an Komplimenten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Legen Sie doch eine Nachdenkpause ein, statt ungehalten zu reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute stehen Ihnen alle Türen offen. Warten Sie viel Herzlichkeit auf!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bringen Sie gute Laune mit! Eine positive Haltung fördert die Liebe.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Auf Souveränität, Großzügigkeit, Herzlichkeit und Charme kommt es an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Mehr Glanz ist wichtig. Treten Sie selbstbewusster auf, strahlen Sie!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.