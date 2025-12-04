Kate strahlt beim Staatsbankett - doch dieses Detail bemerkt niemand

Glanznacht in Windsor! Prinzessin Kate verzaubert beim Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten und sorgt mit einem Detail für Aufsehen.

Es war ein Abend, wie ihn selbst das royale Protokoll nur selten hergibt: In Windsor wurde am 3. Dezember der Staatsbesuch des deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender feierlich eröffnet – ein historisches Treffen, schließlich ist es der erste Besuch eines deutschen Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren. Schon bei der Ankunft am Flughafen Heathrow setzten Prinz William und Catherine, Princess of Wales, ein strahlendes royales Zeichen, als sie das Präsidentenpaar persönlich in Empfang nahmen. Doch der wahre Glamour-Moment sollte erst später folgen.

Kates Auftritt des Jahres

Beim Staatsbankett im Schloss Windsor zeigte Catherine einmal mehr, warum sie als unangefochtene Stil-Ikone gilt. Die 43-Jährige erschien in einer funkelnden Robe ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Packham, die mit jedem Schritt ein neues Lichtspiel entfaltete. Das schimmernde blaue Couture-Modell mit asymmetrischem Ausschnitt, glitzernden Pailletten, einem plissierten Rock und einer zarten Cape-Schleppe strahlte pure Eleganz aus.

Auf Instagram gewährten William und Kate ihren Follower:innen einen Blick in ihren Abend – und sorgten prompt für Aufsehen. Während William ernst in die Kamera blickt, strahlt Kate mit einem Lächeln, das fast so hell funkelt wie die Diamanten in ihrem Haar.

Die Tiara: Ein Stück Geschichte und ein Statement

Denn das eigentliche Highlight ihres Looks thronte auf ihrem Kopf: die legendäre Oriental Circlet Tiara, ein Diadem mit 2.600 Diamanten und einer Geschichte, die bis ins Jahr 1853 zurückreicht. Für Queen Victoria angefertigt und unter der Leitung von Prinz Albert designt, trägt das Schmuckstück eine tiefere Bedeutung – vor allem an diesem Abend. Albert war deutscher Herkunft, und Kates Wahl der Tiara ist zweifellos als elegante, stilvolle Hommage an die Gäste aus Berlin zu verstehen.

Die Tiara selbst hat im Laufe der Jahrzehnte einige Wandlungen erlebt. Ursprünglich mit Opalen besetzt, wurden diese später von Queen Alexandra durch Rubine ersetzt. Die Queen Mum und Queen Elizabeth II. trugen das Diadem ebenfalls – allerdings setzte Elizabeth II. es während ihrer gesamten Regentschaft nur ein einziges Mal öffentlich auf: 2005 in Malta. Damit ist Kates Auftritt das erste Wiedersehen mit dem historischen Schmuckstück seit 20 Jahren. Für die Prinzessin von Wales ist es bereits das fünfte verschiedene Diadem, das sie zu offiziellen Anlässen trägt – und wohl das spektakulärste.

Royale Details mit Bedeutung

Kate kombinierte das Diadem mit Ohrringen aus dem Nachlass von Queen Elizabeth II., dem Royal Family Order sowie der Schärpe des Royal Victorian Order. Perfekt abgestimmt auf den White-Tie-Dresscode des Abends, den auch Prinz William, König Charles und Königin Camilla pflegten.