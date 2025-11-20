Wow! Prinzessin Kate zeigt uns den perfekten Weihnachtslook

Die festliche Saison ist in vollem Gange und Prinzessin Kate hat uns schon jetzt einen der glamourösesten Looks geliefert. Bei der Royal Variety Performance am Mittwochabend in der Royal Albert Hall glänzte sie in einem figurbetonten Samtkleid, das einfach perfekt für jede Weihnachtsfeier ist!

Nachdem Kate im letzten Jahr aufgrund ihrer Chemotherapie auf die Zeremonie verzichtet hatte, feierte sie dieses Jahr ihr großes Comeback bei der Royal Variety Performance, natürlich an der Seite von Prinz William! Das Paar trat in einem glamourösen Partnerlook auf und sorgte für einen echten Hingucker. Ihr Style? Absolut festlich und ein klarer Hinweis darauf, welcher Look in dieser Saison in jedem Kleiderschrank landen sollte!

Kate beeindruckt in Samt

© Getty Images

Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung strahlte die Prinzessin in einem festlichen, eleganten Samtkleid von Talbot Runhof. Das figurbetonte Kleid aus dunkelgrünem Samt bestach durch einen dezent ausgestellten Meerjungfrauenrock, der ihre schlanke Silhouette perfekt in Szene setzte. Der tiefe Ausschnitt offenbarte zudem überraschend viel Haut und sorgte für das nötige Drama.

© Getty Images

Den festlichen Look rundete Kate mit einer funkelnden Clutch und atemberaubenden Diamant-Ohrringen ab. Ihre Haare waren wie immer perfekt gestylt und fielen in sanften Wellen über ihre Schultern. Mit dieser Wahl scheint Kate auf die bevorstehende Weihnachtszeit perfekt vorbereitet zu sein.

Rührende Umarmung mit Jessie J

Neben all dem Glanz und Glamour war die Royal Variety Performance auch von berührenden Momenten geprägt. So tauschte Prinzessin Kate eine herzliche Umarmung mit Sängerin Jessie J aus, die sich mit ihr über ihren eigenen mutigen Kampf gegen den Krebs austauschte.

© Getty Images

Prinz William und Kate unterhielten sich während der Show auch mit anderen Künstlern wie Stephen Fry und Jason Manford, die gemeinsam mit anderen auf der Bühne standen. Diese jährliche Veranstaltung, die seit 1912 stattfindet, ist ein Benefiz-Event zugunsten der Royal Variety Charity, die Künstler unterstützt, die in der Unterhaltungsbranche in Not geraten sind.

Der Trend des Jahres: Samt ist zurück!

Wenn Sie also noch auf der Suche nach dem richtigen Outfit für die bevorstehenden Feiertage sind, dann lassen Sie sich von Prinzessin Kate inspirieren und greifen Sie zu Samt! Ob als edles Abendkleid oder elegantes Accessoire: Der samtige Trend, den Kate bei der Royal Variety Performance vorgemacht hat, setzt einen klaren Stil-Akzent für die festliche Saison.