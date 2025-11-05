Alles zu oe24VIP
Madonna
Königin Letizia
© Getty Images

Glamour-Auftritt

Was für ein Look! Königin Letizia strahlt wie nie zuvor

05.11.25, 11:47
Zu Ehren des Sultans von Oman, Haitham bin Tariq Al Said, lud das spanische Königspaar zu einem festlichen Galadinner in Madrid.

Dienstagabend sorgte Königin Letizia für einen absoluten Wow-Moment! Bei einem festlichen Galadinner zu Ehren des Sultans von Oman erschien die spanische Monarchin in einem Look, der an das klassische Bild einer Märchenkönigin erinnerte - elegant, strahlend und einfach königlich. In einem traumhaften blauen Ballkleid legte Letizia den wohl glamourösesten Auftritt seit Langem hin.

Ein königlicher Auftritt in Blau

Für den besonderen Anlass wählte Königin Letizia ein strahlend kobaltblaues Ballkleid des spanischen Designerlabels The 2nd Skin Co.. Die bodenlange Robe aus glänzendem Stoff bestach durch einen ausladenden Rock und dezent voluminöse Ärmel, die mit feinen Schleifen verziert waren. Die leuchtend blaue Farbe wirkte nicht nur edel und majestätisch, sondern unterstrich auch Letizias Gespür für Mode: Blau zählt schon jetzt zu den Trendfarben des Jahres 2026! 

Königin Letizia
© Getty Images

Diamanten, Perlen und ein Hauch Nostalgie

Doch der wahre Hingucker war der prachtvolle Schmuck: Die Monarchin trug die berühmte Cartier Loop Tiara, eines der ikonischsten Stücke der spanischen Kronjuwelen. Das Diadem, besetzt mit Diamanten und Perlen, verlieh ihrem Auftritt eine wahrhaft königliche Aura. Dazu kombinierte Letizia funkelnde Diamantohrringe und die Auszeichnung des Ordens von Oman als Halskette.

Königin Letizia
© Getty Images

Auch ihre Frisur war perfekt auf das Ensemble abgestimmt: Statt der sonst oft getragenen glatten, offenen Haare entschied sich die Königin für sanfte Wellen. Ihre silbernen Strähnen schimmerten dabei elegant im Licht und gaben dem Look eine natürliche Note.

Königin Letizia
© Getty Images

Fest steht: Königin Letizia versteht es einfach, Tradition und Stil in Einklang zu bringen. Mal elegant und zurückhaltend, mal glamourös und strahlend - die spanische Königin beweist immer wieder, dass sie die Style-Queen ist.

