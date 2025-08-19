Alles zu oe24VIP
An diesen 5 Fashion-Trends kommt diesen Herbst niemand vorbei!
© Getty Images

Herbst-Must-Haves

An diesen 5 Fashion-Trends kommt diesen Herbst niemand vorbei!

19.08.25, 10:53
Teilen

Der Herbst 2025 hat modetechnisch einiges im Gepäck: Von Leo-Print über Rüschen bis hin zum All-Brown-Look. Welche Trends jetzt überall auftauchen – und warum Zurückhaltung diese Saison eindeutig keine Option ist. 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Flip-Flops wandern in den Schrank und plötzlich stehen wir alle wieder vor derselben Frage: Was ziehe ich eigentlich im Herbst an? Keine Sorge – die Modewelt hat schon ein paar eindeutige Antworten geliefert. Und ja: Manche Trends sind so laut, dass man sie quasi schreien hört. 

1. Mob Wife Ästhetik – der Leoparden-Print bleibt

Wer dachte, der Hype sei vorbei, liegt falsch. Die „Mob Wife“-Ästhetik bleibt uns noch ein Weilchen erhalten. Das bedeutet: Leoparden-Print überall – Mäntel, Röcke, Kleider, Blusen. Dazu kommen lange, extrakuschelige Faux-Fur-Mäntel, die so aussehen, als hätten wir sie direkt aus einem Mafiafilm entführt. Subtil? Absolut nicht. Aber hey, wer will im Herbst schon subtil sein? 

Mob Wife Ästhetik

  • Gucci 1/4
    Dolce & Gabbana
  • Gucci 2/4
    Saint Lauren
  • Gucci 3/4
    Dolce & Gabbana
  • Gucci 4/4
    Gucci

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lesen Sie auch

2. Braun ist das neue Schwarz

Vergessen Sie Grau, vergessen Sie Burgunderrot – Braun ist die unangefochtene Trendfarbe des Herbstes. Ob als monochromes All-Brown-Outfit oder als erdiger Akzent: Der Ton bringt Wärme in graue Tage und hat das Potenzial, Schwarz den Rang abzulaufen. 

Braun ist das neue Schwarz

  • Max Mara 1/2
    Acne Studios
  • Max Mara 2/2
    Max Mara

© Getty Images

© Getty Images

3. New Look von Dior 

Schluss mit Low-Waist! Der ikonische „New Look“ von Christian Dior feiert ein Comeback. Übersetzt heißt das: feminine Silhouetten, taillierte Schnitte, Midiröcke und elegante Broschen. Eine stilvolle Gegenbewegung zu all den Y2K-Crops und Hüftjeans der letzten Jahre. Und ehrlich gesagt: Es wurde Zeit. 

New Look von Dior

  • Fendi 1/3
    Fendi
  • Fendi 2/3
    Max Mara
  • Fendi 3/3
    Fendi

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

4. Rüschen – Drama, Baby

Nach dem „Bow-Trend“ im Frühling kommt jetzt die nächste verspielte Welle: Rüschen, und zwar überall. Ob als dezente Verzierung an der Bluse oder als XXL-Rüschenkleid – Drama ist garantiert. Zugegeben, man fühlt sich manchmal ein bisschen wie ein Törtchen, aber ein sehr modisches Törtchen. 

Rüschen

  • Alexander McQueen 1/2
    Chanel
  • Alexander McQueen 2/2
    Alexander McQueen

© Getty Images

© Getty Images

5. Karo – Nerd, aber make it fashion

Und dann wäre da noch Karo. Ja, das Muster schreit ein bisschen nach Schuluniform und Mathekurs, aber clever kombiniert ist es der perfekte Mix aus Nerd-Chic und Mode-Statement. Besonders cool wirkt Karo im Kontrast mit kräftigen Komplementärfarben oder zusammen mit auffälligen Accessoires wie Statement-Brillen. 

Karo

  • TitelLouis Vuitton 1/2
    Miu Miu
  • TitelLouis Vuitton 2/2
    TitelLouis Vuitton

© Getty Images

© Getty Images

 

Herbst 2025 ist nicht für Mode-Mauerblümchen gemacht. Es wird laut, verspielt und maximalistisch. Von Leoparden-Print bis Rüschen, von All-Brown-Outfits bis Karo – wer diesen Herbst fashionable unterwegs sein will, hat die Qual der Wahl.

