An diesen 5 Fashion-Trends kommt diesen Herbst niemand vorbei!

Der Herbst 2025 hat modetechnisch einiges im Gepäck: Von Leo-Print über Rüschen bis hin zum All-Brown-Look. Welche Trends jetzt überall auftauchen – und warum Zurückhaltung diese Saison eindeutig keine Option ist.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Flip-Flops wandern in den Schrank und plötzlich stehen wir alle wieder vor derselben Frage: Was ziehe ich eigentlich im Herbst an? Keine Sorge – die Modewelt hat schon ein paar eindeutige Antworten geliefert. Und ja: Manche Trends sind so laut, dass man sie quasi schreien hört.

1. Mob Wife Ästhetik – der Leoparden-Print bleibt

Wer dachte, der Hype sei vorbei, liegt falsch. Die „Mob Wife“-Ästhetik bleibt uns noch ein Weilchen erhalten. Das bedeutet: Leoparden-Print überall – Mäntel, Röcke, Kleider, Blusen. Dazu kommen lange, extrakuschelige Faux-Fur-Mäntel, die so aussehen, als hätten wir sie direkt aus einem Mafiafilm entführt. Subtil? Absolut nicht. Aber hey, wer will im Herbst schon subtil sein?

2. Braun ist das neue Schwarz

Vergessen Sie Grau, vergessen Sie Burgunderrot – Braun ist die unangefochtene Trendfarbe des Herbstes. Ob als monochromes All-Brown-Outfit oder als erdiger Akzent: Der Ton bringt Wärme in graue Tage und hat das Potenzial, Schwarz den Rang abzulaufen.

3. New Look von Dior

Schluss mit Low-Waist! Der ikonische „New Look“ von Christian Dior feiert ein Comeback. Übersetzt heißt das: feminine Silhouetten, taillierte Schnitte, Midiröcke und elegante Broschen. Eine stilvolle Gegenbewegung zu all den Y2K-Crops und Hüftjeans der letzten Jahre. Und ehrlich gesagt: Es wurde Zeit.

4. Rüschen – Drama, Baby

Nach dem „Bow-Trend“ im Frühling kommt jetzt die nächste verspielte Welle: Rüschen, und zwar überall. Ob als dezente Verzierung an der Bluse oder als XXL-Rüschenkleid – Drama ist garantiert. Zugegeben, man fühlt sich manchmal ein bisschen wie ein Törtchen, aber ein sehr modisches Törtchen.

5. Karo – Nerd, aber make it fashion

Und dann wäre da noch Karo. Ja, das Muster schreit ein bisschen nach Schuluniform und Mathekurs, aber clever kombiniert ist es der perfekte Mix aus Nerd-Chic und Mode-Statement. Besonders cool wirkt Karo im Kontrast mit kräftigen Komplementärfarben oder zusammen mit auffälligen Accessoires wie Statement-Brillen.

Herbst 2025 ist nicht für Mode-Mauerblümchen gemacht. Es wird laut, verspielt und maximalistisch. Von Leoparden-Print bis Rüschen, von All-Brown-Outfits bis Karo – wer diesen Herbst fashionable unterwegs sein will, hat die Qual der Wahl.