Copenhagen Fashion Week: Alle Highlights & Trends der S/S-26-Kollektionen

Vom 4. bis 7. August 2025 wurde Kopenhagen erneut zum Epizentrum nordischer Mode. MADONNA war vor Ort und zeigt die spannendsten Labels, überraschendsten Looks und wegweisendsten Trends der Spring/Summer-2026-Shows – direkt aus der dänischen Hauptstadt.

Wer wissen will, wie die Mode von morgen aussieht, blickt zweimal im Jahr Richtung Norden. Denn kein anderer Fashion-Hotspot verbindet Kreativität und Tragbarkeit, Nachhaltigkeit und Luxus so mühelos wie die dänische Hauptstadt. Längst kein Geheimtipp mehr, gilt die Copenhagen Fashion Week als absoluter Fixpunkt im internationalen Modekalender und auch dieses Mal dürfen wir uns auf traumhafte Trends freuen!

Vom 4. bis 7. August zeigten die heißesten skandinavischen Labels wie Baum und Pferdgarten, Cecilie Bahnsen und Rotate was wir im Frühjahr und Sommer 2026 tragen werden. Wir haben die Highlights für Sie zusammengefasst und verraten Ihnen die Top-Trends, die Sie schon jetzt kennen sollten...

Rave Review

Nach fünf Jahren feiert das schwedische Upcycling-Label Rave Review sein Comeback auf der Copenhagen Fashion Week. Für die S/S-26-Kollektion setzt das Designerduo Josephine Bergqvist und Livia Schück auf klare Silhouetten, subtile Patchwork-Details und sorgfältig ausgewählte Deadstock-Stoffe aus Italien. Die Looks überzeugen durch voluminöse Schnitte mit abgerundeten Schultern und Hüften, die durch Boning geformt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf upgecycelter Bettwäsche, die bewusst zerknittert wirkt. Farblich dominiert eine sanfte Pastellpalette mit zarten floralen Mustern.

Skall Studio

Mit „La Dans Act II“ präsentiert Skall Studio eine Frühjahr/Sommer 2026-Kollektion, die auf gefühlvolle, freie Bewegung setzt. Fließende Silhouetten, sanfte Naturtöne und weiche Materialien spiegeln die Leichtigkeit eines Sommermorgens wider. Locker geschnittene Kleider, entspanntes Tailoring und leichte Stoffe sind von Minimalismus und Poesie geprägt. Erstmals zeigt das Label Accessoires aus nachhaltigen Materialien wie Orangen- und Kaktusresten – darunter Schuhe, Taschen und Gürtel.

Munthe

Für Frühjahr/Sommer 2026 setzt Munthe ein bewusstes Zeichen gegen die zunehmende Automatisierung in der Modewelt – mit einer Kollektion, die buchstäblich aus dem eigenen Garten stammt. Kreativdirektorin Naja Munthe sammelte mit ihrem Team Blätter und Blumen, presste sie von Hand in Stoffe und ließ durch ein altes botanisches Färbeverfahren einzigartige, natürliche Muster entstehen. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die das Handgemachte feiert: Robuste Workwear-Hosen, überarbeitete Denim-Silhouetten und gesteppte Lederteile bringen Alltagstauglichkeit. Cleane Schnitte, wiederkehrende Outfit-Formeln und eine bewusste Struktur schaffen Ruhe inmitten des oft überladenen Modebetriebs. Accessoires wie blumenbedruckte Taschen, farblich abgestimmte Sandalen und auffällige Fußketten formen ein stimmiges Gesamtbild.

Baum&Pferdgarten

Für die Frühjahr/Sommer 2026-Kollektion entführt Baum und Pferdgarten das Publikum in einen echten Pferdestall – passender könnte der Rahmen für eine Derby-inspirierte Kollektion kaum sein. Die Designerinnen Rikke Baumgarten und Helle Hestehave präsentierten eine moderne Interpretation von Reitsport und Rennbahn-Stil. Sportliche Track-Jackets in gedeckten Tönen, A-Linien-Röcke mit Fischgrätmuster und Reitjacken aus Fake-Wildleder treffen auf feminine Kleider mit zarten Rüschen und Schleifen. Anders als in früheren, bunt gemixten Kollektionen, überzeugt SS26 durch klare Linien und betontes Tailoring – eine elegante Weiterentwicklung des typisch verspielten Stils des Labels.