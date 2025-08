Schluss mit Blasen! Wissenschaftlerin erfindet die ersten schmerzfreien High Heels

Hohe Schuhe sehen zwar gut aus, doch der Preis dafür ist oft hoch: schmerzende Füße, Blasen und das ständige Wanken. Aber damit soll jetzt Schluss sein! Eine Neurowissenschaftlerin hat High Heels entwickelt, die nicht nur toll aussehen, sondern auch gut für unsere Füße und das Gehirn sind!

Fast jede Frau kennt das Dilemma: High Heels sehen super aus, doch schon nach wenigen Stunden im Büro oder beim Feiern machen sie uns das Leben zur Hölle. Auch die Wissenschaftlerin Dr. Steffie Tomson hat dieses Problem erkannt. Sie hat intensiv geforscht und es geschafft, hohe Schuhe zu entwickeln, die nicht nur gut aussehen, sondern auch der Gesundheit zugutekommen. Gegenüber der „New York Post“ lüftet sie jetzt das Geheimnis hinter ihrer Entdeckung.

So kam Dr. Tomson auf die Idee

Dr. Tomson war jahrelang eine angesehene Neurowissenschaftlerin, doch es gab immer einen Störfaktor in ihrem Leben: ihre High Heels! „Jeden Morgen fragte ich mich: ‚Kann ich heute in meinen geliebten Absätzen laufen, oder muss ich wieder auf flache Schuhe umsteigen?‘“, erzählt sie. Aber statt sich weiterhin zu quälen, entschloss sich Tomson, das Problem wissenschaftlich anzugehen und herauszufinden, warum High Heels so unbequem sind.

„Ich wollte wissen, was wirklich hinter dem Schmerz steckt“, erklärt sie. Also nahm sie ihre High Heels mit ins Labor, zerlegte sie mit einer Bandsäge und entdeckte das Erschreckende: Die klassischen High Heels bestehen praktisch nur aus Kunststoff und Metall – unabhängig von Preis oder Marke. Kein Wunder also, dass sie so unangenehm sind!

Diese High Heels machen Schluss mit Schmerzen

Mit Unterstützung ihrer Kollegen aus der Abteilung für Orthesen und Prothesen an der Universität von Texas begann Tomson, die Materialien der High Heels zu überdenken. Nach unzähligen Experimenten fand Tomson die perfekte Lösung: eine innovative Schaumstoffsohle, die den Druck auf den Fuß gleichmäßig verteilt und dabei gleichzeitig den Komfort eines Sneakers bietet.

„Der Schaumstoff wird beim Gehen komprimiert und absorbiert den Stoß, genau wie bei einem Sportschuh“, erklärt sie. „Dadurch wird die Belastung auf die Gelenke reduziert und der Fuß bleibt stabil.“

Revolution für die Füße

Dr. Tomson gründete Steffie’s Shoes, eine Schuhmarke, die seit ihrer ersten Lieferung im Mai 2021 die Schuhmode auf den Kopf stellt. Die Kollektion umfasst mittlerweile alles, von eleganten T-Riemchen-Keilabsatzschuhen bis hin zu flachen Sandalen und Stiefeletten. Alle Modelle zeichnen sich durch eine präzise abgestimmte Absatzhöhe aus, die den Druck auf die Fußballen verringert und die Körperhaltung unterstützt.

„Unsere Schuhe bieten nicht nur Komfort, sondern ermöglichen es Frauen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre Karriere, ihre Familie, ihre Hobbys – ohne sich ständig um schmerzende Füße sorgen zu müssen“, erklärt Dr. Tomson stolz.