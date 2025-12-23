Inklusive Geheimtipps: Das sind die beliebtesten Wellnesshotels

Wellness vom Feinsten: Tausende Reisende haben abgestimmt und die beliebtesten Wellnesshotels Europas gekürt. Von spektakulären Spa-Landschaften über außergewöhnliche Kulinarik bis hin zu echten Ruhe-Oasen, diese Häuser versprechen Erholung auf höchstem Niveau.

Abschalten, eintauchen, durchatmen: Wellnessurlaub steht bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Doch welche Hotels liefern wirklich das Rundum-sorglos-Gefühl? Das Onlineportal Wellness Heaven hat gemeinsam mit über 100.000 User:innen abgestimmt und die besten Wellnesshotels Europas gekürt. Bewertet wurden unter anderem Spa, Kulinarik, Suiten, Lage und Service - herausgekommen ist eine Mischung aus bekannten Luxusadressen und überraschenden Wohlfühl-Geheimtipps.

Wo Entspannung Programm ist: Die besten Spas

1. Der Engel, Tannheimer Tal (Österreich)

© Wellness Heaven - Der Engel

Mitten in den Bergen und trotzdem angenehm unaufgeregt: Dieses Vier-Sterne-Hotel punktet mit einer beeindruckenden Spa-Welt aus mehreren Saunen, Pools, Ruheräumen und sogar einem Bergsee. Perfekt für alle, die Wellness gern mit Natur verbinden.

2. Alpenresort Schwarz, Mieming (Österreich)

Großzügig, modern und mit Blick auf ein Bilderbuch-Panorama. Der weitläufige Spa-Bereich bietet alles von Wasserwelten bis zum Saunadorf. Ideal für alle, die viel Platz zum Abschalten brauchen.

3. Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, Großarl (Österreich)

Hier verteilt sich das Spa-Erlebnis über mehrere Etagen - inklusive Adults-only-Bereichen und Panorama-Pools. Ein Haus, das Wellness richtig zelebriert.

Für Genießer:innen: Hotels mit besonderer Küche

1. Hotel Bergkristall, Oberstaufen (Deutschland)

Gesunde Gourmetküche mit Aussicht: Im Panorama-Restaurant trifft bewusste Ernährung auf feine Aromen. Detox-Fans und Foodies fühlen sich hier gleichermaßen wohl.

© Hotel Bergkristall

2. Stock Resort, Finkenberg (Österreich)

Tiroler Klassiker neu interpretiert - kombiniert mit internationaler Spitzenküche. Ein Haus für alle, die Wellnessurlaub nicht ohne kulinarische Highlights denken.

3. Sonnenalp Resort, Ofterschwang (Deutschland)

Hier wird Fine Dining großgeschrieben: Neben dem Hauptrestaurant lockt ein Gourmettempel mit Michelin-Stern. Perfekt für besondere Anlässe.

Luxus zum Zurückziehen: Die schönsten Suiten

1. Wellness- & Sporthotel Jagdhof, Bayern (Deutschland)

Private Pools, eigene Sauna, Infinity-Feeling: Die Suiten hier sind eher Rückzugsorte als Hotelzimmer. Ideal für Paare, die ungestört entspannen möchten.

© Jagdhof

2. Nesslerhof, Großarl (Österreich)

Outdoor-Badewannen, Rooftop-Pools und Bergblick inklusive. Diese Suiten verbinden alpinen Stil mit modernem Luxus.

3. Naturresort Reischlhof, Bayern (Deutschland)

Ein echter Geheimtipp: In der Sky Suite warten Whirlpool und Sauna ganz privat – perfekt für ruhige Wellness-Tage fernab vom Trubel.

Die beste Lage

1. Das Sonnenparadies, Schenna (Italien)

Südtiroler Sonne, Bergkulisse und Ruhe pur. Wer Wellness mit mildem Klima kombinieren möchte, ist hier genau richtig.

© das Sonnenparadies

2. Mohr Life Resort, Lermoos (Österreich)

Modernes Design trifft Alpenpanorama. Besonders spannend: Spa-Bereiche mit orientalischem Flair.

3. Seezeitlodge Hotel & Spa, Saarland (Deutschland)

Wellness am Wasser - direkt am Bostalsee. Naturbadeteich, Infinity-Pool und ein außergewöhnliches Außensaunadorf sorgen für echtes Retreat-Feeling.

Mit dem besten Service

1. Stanglwirt, Going (Österreich)

Tradition trifft Luxus: Bio-Bauernhof-Atmosphäre kombiniert mit erstklassigem Wellness und herzlichem Service.

2. Interalpen - Hotel Tyrol, Telfs (Österreich)

Abgeschieden auf einem Hochplateau gelegen, mit riesigem Spa-Bereich und viel Ruhe - ideal für alle, die wirklich abschalten wollen.

3. Preidlhof Luxury DolceVita Resort, Südtirol (Italien)

Adults-only, stilvoll und entspannt. Mit zahlreichen Pools und Whirlpools ist hier Erholung garantiert.

Ob großes Spa, feine Küche oder besondere Lage – die beliebtesten Wellnesshotels Europas zeigen, wie vielfältig Erholung sein kann.