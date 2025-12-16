Urlaubsplanung 2026: So verdoppeln Sie Ihre freien Tage

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und was gibt es Besseres, als jetzt schon die Urlaubsplanung für 2026 zu starten? Wer clever plant, kann sich im kommenden Jahr sogar die doppelte Menge an freien Tagen rausholen!

Vorfreude ist die beste Freude. Warum also nicht direkt mit der Urlaubsplanung für 2026 beginnen? Wer geschickt mit den Feiertagen und Wochenenden kombiniert, kann im Jahr 2026 besonders lange Auszeiten genießen. Wir haben eine Übersicht erstellt, wie Sie Ihre Urlaubstage im nächsten Jahr optimal planen können, um das Maximum an freien Tagen herauszuholen.

Top 3 Termine, um Ihre Urlaubstage zu verdoppeln

Frühsommer 2026 Christi Himmelfahrt: 4 Urlaubstage -> 9 freie Tage

Christi Himmelfahrt fällt 2026 auf den 14. Mai, einen Donnerstag. Wenn Sie sich den Freitag danach frei nehmen, können Sie ein verlängertes Wochenende genießen. Wer auch noch die Tage davor, ab dem 11. Mai (Montag) einplant, kann mit nur vier Urlaubstagen insgesamt 9 Tage am Stück frei haben!

Pfingsten und Fronleichnam 2026: 8 Urlaubstage -> 16 freie Tage

Vom 23. Mai bis zum 8. Juni 2026 können Sie mit nur 8 Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage genießen, perfekt für einen Frühsommer-Trip oder eine entspannte Auszeit mitten im Jahr.

Ende Dezember 2026 / Anfang Jänner 2027: 10 Urlaubstage -> 19 freie Tage

Nutzen Sie die letzten Tage des Jahres und genießen Sie eine besonders lange Auszeit: Vom 19. Dezember 2026 bis zum 1. Jänner 2027 können Sie mit nur 10 Urlaubstagen satte 19 freie Tage erleben.

So könnte Ihre Urlaubsplanung für 2026 aussehen

Ostern 2026: Der Ostermontag fällt auf den 6. April. Kombinieren Sie diesen Feiertag mit vier Urlaubstagen und sichern Sie sich 9 freie Tage vom 4. bis 12. April 2026.

Mai 2026: Der 1. Mai ist ein Freitag, ein verlängertes Wochenende ohne Urlaubstag! Aber wer noch mehr will, kann sich den Freitag nach Christi Himmelfahrt (14. Mai) freinehmen und sich eine XL-Auszeit gönnen. So wird der Mai zur Mini-Sommerpause!

Nationalfeiertag 2026: Der 26. Oktober 2026 fällt auf einen Montag. Das bedeutet für Sie: Ein verlängertes Wochenende ohne Urlaubstag!

Dezember 2026: Der 8. Dezember ist ein Dienstag. Wer den Montag davor frei nimmt, hat mit nur einem Urlaubstag gleich vier freie Tage. Wer auch noch die restliche Woche freinehmen möchte, kann sich vom 5. bis 13. Dezember satte 9 Tage Urlaub gönnen!

Weihnachten und Neujahr 2026: Vom 19. Dezember 2026 bis zum 1. Jänner 2027 haben Sie mit 4 Urlaubstagen 10 freie Tage. Mit 7 Urlaubstagen haben Sie gleich 16 Tage am Stück frei.

Wer clever plant und Feiertage geschickt in die Urlaubsplanung integriert, kann seinen Urlaub verdoppeln und mehr freie Tage genießen!