Das sind die besten Reiseziele für jeden Monat in 2026

Sie wollen 2026 mehr reisen, aber wissen nicht, wann wohin? Kein Problem! Wir haben das perfekte Reiseziel für jeden Monat gesammelt. Von Karibik im Januar bis Polarlichter im Dezember: So holen Sie aus jedem Monat das Maximum an Sonne, Stimmung und Abenteuer heraus.

Wer braucht schon Zufall, wenn man sein Reisejahr 2026 perfekt planen kann? Für jeden Monat gibt es ein Reiseziel, das genau dann seinen großen Auftritt hat, ob Strand, Kultur, Natur oder Winterzauber. Also: Koffer bereithalten, Kalender zücken, wir gehen einmal durchs Jahr.

Januar: Aruba

Während wir hier mit Eiskratzer und Schal kämpfen, macht Aruba einfach weiter Sommer. 28 Grad, azurblaues Wasser, Sand wie Staubzucker. ein echtes Geschenk zum Jahresbeginn. Schnorcheln, Kitesurfen oder einfach durchs „One Happy Island“ schlendern? Alles drin. Und als Bonus startet im Januar die Carnival Season. Wenn schon Neujahrsvorsätze brechen, dann bitte auf Aruba.

Februar: Ägypten

Sonnenhungrige, aufgepasst: Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh liefern im Februar bestes Badewetter. Warmes Meer, Korallenriffe, die aussehen wie Pixar in echt, und garantiert keine Frostbeulen. Wer schnorcheln will, ist hier im Paradies.

März: Kanaren

Die Kanaren sind der „Ich weiß gerade nicht wohin“-Joker. Im März besonders perfekt: mild, sonnig, nicht zu voll. Egal ob Lanzarote, Teneriffa oder Gran Canaria: es fühlt sich nach Frühling an, während daheim noch die Winterjacke flucht.

April: Spanien

Wenn Andalusien, Sevilla oder Málaga im Frühling erwachen, liegt in der Luft eine Mischung aus Orangenblüten, Tapas und Lebensfreude. Perfekt für Städtereisen, Roadtrips oder spontane „Ich wollte eh wieder mal nach Spanien“-Momente.

Mai: Griechenland oder Lissabon

Im Mai ist Griechenland noch nicht zu heiß, aber schon badetauglich. Kreta, Rhodos, Paros: Sie können praktisch nicht falsch liegen. Oder: Lissabon! Pastéis de Nata, Pflastersteine, Aussichtspunkte und warme Abende am Tejo. Ein Traum.

Juni: Luxemburg

Luxemburg zeigt im Juni, was es kann – und das ist erstaunlich viel. Wanderungen durchs Müllerthal, Weintrinken an der Mosel, pulsierende Atmosphäre in der Hauptstadt. Highlight: Nationalfeiertag am 23. Juni mit Feuerwerk, Konzerten und Stimmung deluxe.

Juli: Südtirol

Wenn es im Rest Europas zu heiß wird, blüht Südtirol richtig auf. In Lana sorgt die Sommerreihe „Lana23“ für lange Nächte mit Live-Musik, Streetfood und guter Laune. Und nur ein paar Schritte weiter gibt es Freilichttheater unter Sternenhimmel. Ein bisschen wandern und Abend Wein? Immer.

August: Albanien

33 Grad, 12 Sonnenstunden und Strände, die man kaum glauben würde. Albanien ist DER Geheimtipp für den Hochsommer. Türkises Wasser entlang der Riviera, Bergseen im Hinterland und Preise, die Ihr Urlaubsbudget zum Freudentanz bringen.

September: Italien

Wenn der Sommer sich langsam verabschiedet, wird Italien erst richtig perfekt. Sizilien mit warmem Meer oder die Amalfiküste mit goldenen Spätsommervibes. September ist der Monat für Genießer:innen, die Sonne wollen, aber keine überfüllten Strände.

Oktober: Malta

24 bis 27 Grad, Wassertemperaturen um die 23 Grad. Malta ist im Oktober die „Ich will noch nicht loslassen“-Option. Baden, schnorcheln, durch Valletta schlendern, antike Tempel bestaunen, und das alles in T-Shirt-Temperaturen.

November: Dominikanische Republik

Während daheim der Nebel Dauerkarten zieht, erwartet Sie in der Dominikanischen Republik türkisblaues Wasser. Um die 30 Grad Lufttemperatur, 27 Grad im Meer: die Dominikanische ist quasi November-Therapie in Strandform.

Dezember: Thailand oder Finnland

Zwei völlig verschiedene Dezemberträume:

Thailand: Sonne, Inselhopping, Streetfood, warmer Wind: der perfekte Platz, um kurz vor Weihnachtenim Bikini und Shorts zu verbringen.

Sonne, Inselhopping, Streetfood, warmer Wind: der perfekte Platz, um kurz vor Weihnachtenim Bikini und Shorts zu verbringen. Finnland: Eiseskälte, Husky-Schlitten, knirschender Schnee und Polarlichter, die aussehen wie ein Himmelsscreensaver. Magisch.

2026 kann ein großartiges Reisejahr werden, wenn Sie sich Monat für Monat das perfekte Ziel schnappen.