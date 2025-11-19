Alles zu oe24VIP
Darum sollten Sie Ihren nächsten Urlaub am 2. Dezember buchen
Darum sollten Sie Ihren nächsten Urlaub am 2. Dezember buchen

19.11.25, 11:28
Sie wollen günstig Urlaub buchen? Dann ist der 2. Dezember der Tag, den Sie in Ihrem Kalender markieren sollten! Der Travel Tuesday ist die perfekte Gelegenheit, um bei Flügen, Hotels, Kreuzfahrten und mehr ordentlich zu sparen. 

Nach den Rabatten an Black Friday und Cyber Monday für Technik Mode, Beauty und Co. gibt es auch einen Tag für Reisende: den Travel Tuesday! 2025 fällt er auf den 2. Dezember und es warten wieder fantastische Angebote auf Sie! Ob Fernflug in die Karibik, Luxusurlaub auf den Malediven oder Städtetrip nach New York: Reiseanbieter wie Booking.com, Wizz Air oder Lufthansa bieten an diesem Tag unglaubliche Rabatte auf Flüge, Hotels und Reisen weltweit an. Wer clever ist, kann sich so den Traumurlaub zu einem Bruchteil des üblichen Preises sichern.

Travel Tuesday: Darauf sollten Sie achten

Auch wenn die Angebote verlockend sind, gibt es einige Dinge, die Sie bei der Buchung unbedingt beachten sollten:

Angebote genau prüfen

Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist tatsächlich ein gutes Geschäft. Sehen Sie sich die Preise genau an und vergleichen Sie, ob zusätzliche Gebühren wie für Gepäck, Sitzplatzreservierungen oder Mahlzeiten auf Sie zukommen. Auch die Stornierungsbedingungen sollten Sie gründlich durchlesen, gerade bei günstigen Angeboten können diese manchmal weniger flexibel sein.

Rabattcodes und Sonderaktionen nutzen

Viele Airlines und Reiseanbieter bieten am Travel Tuesday exklusive Rabattcodes an. Achten Sie auf solche Aktionen und verwenden Sie sie bei Ihrer Buchung, um noch mehr zu sparen. Auch Kreditkarten mit Reisevorteilen können von Vorteil sein: Viele Karten bieten Bonusmeilen, Reiseguthaben oder Rabatte auf Hotelbuchungen.

Flexibilität bringt mehr Sparpotenzial

Wenn Sie bei Ihrer Reiseplanung flexibel sind, können Sie echte Schnäppchen machen. Statt nach Paris zu fliegen, schauen Sie vielleicht mal nach Lyon oder Bordeaux. Und wenn Amsterdam ausgebucht oder zu teuer ist, dann geht es vielleicht nach Rotterdam oder Utrecht. Der Travel Tuesday ist der perfekte Anlass, auch weniger bekannte Reiseziele zu entdecken.

Flexible Reisedaten

Wenn Sie bei den Reisedaten ein wenig Spielraum haben, können Sie sich die besten Preise sichern. Versuchen Sie, nicht nur die Wochenend- oder Feiertage zu buchen – oft gibt es unter der Woche besonders günstige Angebote. Auch das Vergleichen von Flughäfen in der Nähe kann helfen, die Kosten zu minimieren.

Wer auf diese Dinge achtet, kann bei seiner nächsten Traumreise bares Geld sparen!

