Das Zuhause der Superreichen: Diese Städte ziehen Millionäre an

Eine neue Studie des Immobilienberaters Savills verrät, in welchen Städten vermögende Personen ihr Kapital investieren – sei es in Form von Erstwohnsitzen, Zweitimmobilien oder exklusive Ferienhäuser.

Wo wohnt der große Reichtum? Während Metropolen wie New York und Monaco bei Superreichen immer noch sehr beliebt sind, entsteht auch eine neue Welle von Hotspots. Der Trend wird vor allem von zwei Faktoren angetrieben: einem außergewöhnlich hohen Lebensstandard sowie zunehmend attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen für internationale Käufer. Viele Metropolen locken wohlhabende Personen inzwischen bewusst mit niedrigen Steuersätzen, Sonderregelungen für Investoren oder besonders stabilen politischen Verhältnissen.

Die Top-5-Destinationen für Superreiche

Laut Savills zählen Dubai, New York City, Singapur, Hongkong und Abu Dhabi zu den fünf gefragtesten Destinationen für Superreiche. Alle fünf Städte bieten nicht nur ein luxuriöses Umfeld, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit, Diskretion und internationaler Anbindung.

In Europa gehören Monte Carlo, London und Genf zu den Top-Adressen.

Dubai

© Getty Images

Dubai gilt als der unangefochtene Spitzenreiter unter den Luxusdestinationen. Die Stadt lockt mit steuerfreien Einkünften, hochmoderner Infrastruktur und spektakulären Immobilienprojekten. Für Superreiche bietet Dubai zudem ein einmaliges Lifestyle-Paket aus Stränden, Spitzengastronomie und maximaler Privatsphäre. Besonders beliebt sind exklusive Villen auf Palm Jumeirah und hochwertige Apartments im Financial District.

New York City

© Getty Images

New York bleibt trotz steigender Lebenshaltungskosten ein Magnet für internationale Millionäre. Die Stadt bietet unvergleichliche kulturelle Vielfalt, eine dynamische Wirtschaft und einige der begehrtesten Immobilien der Welt, insbesondere in Manhattan. Für viele Superreiche ist New York nicht nur ein Wohnort, sondern ein globaler Hub für Business und Networking.

Singapur

© Getty Images

Singapur überzeugt mit politischer Stabilität, einem erstklassigen Bildungssystem und einer sehr niedrigen Kriminalitätsrate. Der Stadtstaat ist für seine effiziente Verwaltung und seinen international renommierten Finanzsektor bekannt. Vermögende Käufer schätzen vor allem die luxuriösen Wohnkomplexe rund um Marina Bay sowie die exzellenten steuerlichen Rahmenbedingungen.

Hongkong

© Getty Images

Hongkong bleibt einer der bedeutendsten Finanzplätze der Welt. Die Stadt bietet eine außergewöhnlich hohe Dichte an Luxusimmobilien und ein pulsierendes urbanes Leben. Wohlhabende Investoren wissen die strategische Lage am Tor zu China sowie den starken internationalen Wirtschaftssektor zu schätzen.

Abu Dhabi

© Getty Images

Abu Dhabi punktet mit einer ruhigen, sicheren Atmosphäre sowie großzügigen steuerlichen Vorteilen. Die Hauptstadt der VAE setzt verstärkt auf nachhaltige Stadtplanung und hochwertige Lebensqualität. Vermögende Personen interessieren sich besonders für exklusive Villen am Wasser sowie für prestigeträchtige Neubauprojekte auf Saadiyat Island.

Monte Carlo

© Getty Images

Monte Carlo gilt als Inbegriff von Luxus. Die steuergünstigen Rahmenbedingungen, der glamouröse Lebensstil und die mediterrane Lage machen das Fürstentum zu einem der begehrtesten Wohnorte weltweit. Die Immobilienpreise gehören zu den höchsten der Welt – ein Zeichen der kontinuierlich starken Nachfrage.

London

© Getty Images

London bleibt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen eine der wichtigsten Adressen für die globale Elite. Mit seinem einzigartigen Mix aus Geschichte, Kultur, wirtschaftlicher Stärke und Bildungseinrichtungen zieht die Metropole Vermögende aus aller Welt an. Besonders gefragt sind Immobilien in Mayfair, Kensington und Chelsea.

Genf

© Getty Images

Genf ist bekannt für Stabilität, Sicherheit und eine herausragende Lebensqualität. Die Stadt bietet luxuriöse Wohngegenden am See, ein internationales Umfeld und eine der höchsten Dichten an Vermögensverwaltern weltweit. Für viele Superreiche ist Genf daher der ideale Rückzugsort.