In diese 10 Urlaubsländer kehren die meisten Reisenden wieder zurück

Ein Urlaub reicht einfach nicht: Diese Reiseziele begeistern so sehr, dass viele immer wieder zurückkommen.

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Manche Reiseziele begeistern so sehr, dass der Rückflug gleichzeitig der Startschuss für die nächste Urlaubsplanung ist. Nicht, weil beim ersten Besuch etwas schiefgelaufen wäre, sondern weil es einfach noch so viel mehr zu entdecken gibt. Ob versteckte Buchten, beeindruckende Natur, kulinarische Highlights oder charmante Städte: Manche Länder haben so viele unterschiedliche Facetten, dass eine einzige Reise einfach nicht ausreicht.

Eine Auswertung von mehr als 8.000 Online-Bewertungen, die das britische Reisemagazin Time Out vorgestellt hat, zeigt, in welche Länder Urlauber besonders gerne zurückkehren.

Platz 10: Island

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Feuer, Eis und spektakuläre Natur – Island begeistert schon beim ersten Besuch. Viele starten mit dem berühmten Golden Circle und den bekannten Wasserfällen. Doch Gletscher, Vulkane, schwarze Strände und die abgelegenen Westfjorde sorgen dafür, dass viele noch einmal wiederkommen.

Platz 9: Irland

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Nicht einzelne Sehenswürdigkeiten machen Irland so besonders, sondern die Atmosphäre. Pubs mit Livemusik, grüne Landschaften und die herzliche Gastfreundschaft begeistern viele Reisende. Nach den Cliffs of Moher oder Dublin folgen oft Regionen wie Connemara oder Donegal.

Platz 8: Neuseeland

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Nord- oder Südinsel? Allein diese Entscheidung reicht oft aus, um einen zweiten Urlaub zu planen. Zwischen Fjorden, Gletschern, Vulkanen und den Drehorten der Herr der Ringe-Filme gibt es so viel zu entdecken, dass eine Reise kaum ausreicht.

Platz 7: Indien

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Indien ist so vielfältig, dass viele das Land Stück für Stück erkunden. Nach den Klassikern rund um Delhi, Agra und Jaipur locken später Kerala, Varanasi, der Himalaya oder Rajasthan mit völlig neuen Eindrücken.

Platz 6: Vereinigte Arabische Emirate

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Beim ersten Besuch dreht sich meist alles um Dubai. Wer wiederkommt, entdeckt Abu Dhabi, Wüstenlandschaften oder die ruhigeren Emirate wie Ras al Khaimah. Gerade diese Mischung aus Moderne und Tradition macht den Reiz aus.

Platz 5: Portugal

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Lissabon oder Porto sind oft erst der Anfang. Danach warten die Algarve, das Douro-Tal oder kleine Küstenorte, die viele bei ihrer ersten Reise gar nicht auf dem Schirm hatten. Dazu kommen gutes Essen, entspannte Atmosphäre und traumhafte Strände.

Platz 4: Großbritannien

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London allein reicht vielen längst nicht aus. Schottlands Highlands, Cornwall, Wales oder Städte wie Edinburgh und Liverpool sorgen dafür, dass Großbritannien bei vielen immer wieder auf der Reiseliste landet.

Platz 3: Japan

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Japan gehört zu den Ländern, die sich mit jeder Jahreszeit komplett verändern. Ob Kirschblüte im Frühling, bunte Herbstlandschaften oder verschneite Tempel – jede Reise fühlt sich anders an. Neben Tokio und Kyoto warten außerdem zahlreiche weniger bekannte Regionen darauf, entdeckt zu werden.

Platz 2: Italien

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Kaum ein Land bietet so viele unterschiedliche Regionen wie Italien. Während beim ersten Urlaub meist Rom, Florenz oder Venedig auf dem Programm stehen, zieht es viele später an die Amalfiküste, nach Sizilien, Apulien oder in die Weinregionen der Toskana. Und allein wegen Pizza, Pasta und Gelato lohnt sich für viele jede Rückkehr.

Platz 1: Costa Rica

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Den Spitzenplatz belegt Costa Rica. Das mittelamerikanische Land überzeugt mit einer beeindruckenden Mischung aus Regenwald, Vulkanen, Traumstränden und einer außergewöhnlichen Tierwelt. Ob Nebelwälder, Nationalparks oder die Karibikküste – selbst mehrere Reisen reichen oft nicht aus, um alle Facetten des Landes kennenzulernen.

Manche Urlaubsziele sind einfach zu vielfältig für nur eine Reise. Ob Italien, Japan oder Costa Rica, genau diese Länder machen Lust darauf, immer wieder zurückzukehren und jedes Mal eine neue Seite zu entdecken.