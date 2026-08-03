oe24 auf der geheimen Malediven-Insel der Königsfamilien

Mitten in der Unesco-Schutzzone im Baa-Atoll ist eine private Insel zu mieten - vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld.

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Mit der Seele baumeln an einem einsamen Strand - am besten auf der eigenen Insel. Dazu jeden erdenklichen Luxus, am Abend Champagner und ein 3-Sterne-Menü, serviert von eigenen Bediensteten - und dann Einschlafen im Himmelbett - klarerweise in einem klimatisierten Schlafzimmer mit Blick auf das blaue Meer.

Sie glauben, da träumt einer wirres Zeug und das gibt's alles nicht? Haben Sie eine Ahnung! Wie so oft im Leben geht viel - vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld.

Voavah - das sehen Sie bei der Ankunft auf die Trauminsel. © Schröder

Luxus-pur auf der Four Seasons-Königsinsel

Für gekrönte Häupter, Milliardäre und alle, die im Urlaub wirklich niemanden außer die für ein Luxusleben notwendigen dienstbaren Geister sehen wollen, hat die High-end-Hotelkette Four Seasons etwas ganz Besonderes im Angebot. Es ist die Privatinsel Voavah im Baa-Atoll auf den Malediven. Mitten im geschützten Gebiet eines Unesco-Biosphären-Gebietes.

oe24 durfte das Luxus-Eiland ausgiebig inspizieren - und auch fotografieren. Fazit: Das ist ein Ding für alle, die wirklich alleine bleiben wollen, wer da konkret urlaubt, darüber wird allerdings diskret geschwiegen. Nur so viel: Königliche Familien gehören durchaus zu den Stammgästen. Und da der Four-Seasons-Konzern mehrheitlich dem Fonds des Microsoft-Gründers Bill Gates sowie dem saudi-arabischen Multimilliardär Prinz Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud gehört, kann man sich ausmalen, wohin die Reise geht. Und vor allem: für wen.

Voavah - das ist der Lageplan der Insel © 4 Seasons

Miete kostet mindestens 40.000 Dollar - pro Tag

Kurz die Eckdaten: 35 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, 350 Meter lang und 60 Meter breit, macht 2 Hektar. Neben einer Strandvilla gibt es Beach- und Overwater-Bungalows mit jeweils drei Schlafzimmern. Miete laut Four Seasons: schlappe 40.000 Dollar - aber bitte am Tag. Dazu kommen noch diverse Nebengeräusche: Verpflegung, Wassersportgeräte wie Jetskis oder gleich eine eigene Motorjacht. Mit ein bissi Luxus ist man dann schon mal auf dem doppelten Preis, man gönnt sich ja sonst nichts. Ach ja: pro Tag.

30 Bedienstete kümmern sich um bis zu 20 Gäste

Und: Damit man sein Inseldasein nicht Robinson-Crusoe-mäßig mit Kokosnüssen und rohem Fisch fristen muss, kann das ständige 8-Mann-Personal der Insel auf bis zu 30 Personen aufgestockt werden. Die Verpflegung und sonstiges Amusement holt Four Seasons aus dem nahen Landaa-Ressort, 15 Minuten braucht das Schnellboot dahin.

Voavah hat klarerweise einen eigenen Wasserflugzeig-Pier. © Schröder

Also Zeit für einen Rundgang: Während auf den Malediven Usus ist, dass einem das Wasserflugzeug auf einer Plattform im Meer absetzt und man per Boot auf die Insel geschippert wird, geht es auf Voavah luxuriöser zu: Das Flugzeug kann direkt an einer speziellen Plattform anlegen - über einen Steg geht's auf die Insel.

Voavah - malerischer Spazierweg durch die Mangroven. © Schröder

Man schwebt gleichsam über klares Wasser - windet sich durch einen wunderbar gepflegten Mangroven-Dschungel. Nach fünf Minuten quer durch die Insel erreicht man das Zentrum des Geschehens, die zentrale Beach-Villa.

Voavah - Blick von der Strandvilla auf Pool und Meer. © Schröder

Erst ein kurzer Willkommensdrink - und dann wird schnell klar: Auf mehreren hundert Quadratmetern fühlt sich das Ganze weniger nach Robinson an, sondern eher nach Schlaraffenland.

Voavah - die Strandvilla der Könige braucht natürlich einen Essplatz. © Schröder

Unten: Ein riesiger Küchen- und Essbereich mit einem absurd wunderbaren Blick auf Pool und Meer - umrahmt von malerisch angeordneten Palmen. Fehlen darf auch nicht eine Bibliothek sowie ein Gym - alles klimatisiert, versteht sich. Man soll nicht wegen der Hitze, sondern wegen des Sports schwitzen.

Voavah - ein Billardtisch darf ebenfalls nicht fehlen. © Schröder

Oben im 1. Stock: Ein zentrales Billardzimmer, auf der Terrasse ein monumentaler Schaukelstuhl für mindestens acht Personen - erwähnten wir schon den wunderbaren Blick auf Pool und Meer?

Voavah - die Strandvilla hat natürlich eine Bibliothek. © Schröder

Genächtigt wird in zwei Kingsize-Schlafzimmern, eines für den King, eines für die Queen. Dazwischen: Ein süßes Kinderzimmer mit Stockbettchen und kleinem Badezimmer, einfach reizend!

Voavah - das Königszimmer in der Strandvilla. Für die Königin gibt es identes Gegenstück. © Schröder

Voavah - die Kleinen können in süßen Stockbettchen träumen. © Schröder

Sie haben nach einer Zeit Wassersport und Kindergeschrei satt? Ab ins inseleigene Spa. Aus Landaa kommend sind schnell Masseure und -innen vor Ort, um einen professionell durchzukneten. Genau das Richtige für gestresste Regenten und Wirtschaftskapitäne.

Voavah - der Traumstrand gehört Ihnen alleine. © Schröder

Voavah - Massage mit Insel- und Meerblick: das Spa © Schröder

Für alle jene, die es ans - oder besser gesagt: übers - Wasser zieht, die können in eines von drei Schlafzimmern auf dem Overwater-Bungalow einchecken. Mit allem Gigi natürlich wie eine Überwasser-Hängematte und einen Pool.

Voavah - auch der Strandbungalow sielt alle Stückerln © Four Seasons

Für den Strand-Typ haben die Four-Seasons-Leute einen genialen Strandbungalow gebaut - der Masterbedroom ist auf drei Seiten offen, auch dieser Blick ist schier atemberaubend. Dass es auch hier Küche(n) und luxuriöse Essplätze - Let's get this party started!

Voavah - Strandbungalow mit drei Seiten Blick aufs Meer. © Schröder

Doch wie lange bleiben König samt Ehegespons und Thronfolgern im Schnitt? Es sind fünf Tage. Da kann Mr. Crusoe nur müde lächeln. Er musste 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage aushalten. Mit 30 Bediensteten auf Voavah hätte er aber deutlich mehr Spaß gehabt.