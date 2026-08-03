Four Seasons
oe24 auf der geheimen Malediven-Insel der Königsfamilien
Mit der Seele baumeln an einem einsamen Strand - am besten auf der eigenen Insel. Dazu jeden erdenklichen Luxus, am Abend Champagner und ein 3-Sterne-Menü, serviert von eigenen Bediensteten - und dann Einschlafen im Himmelbett - klarerweise in einem klimatisierten Schlafzimmer mit Blick auf das blaue Meer.
Sie glauben, da träumt einer wirres Zeug und das gibt's alles nicht? Haben Sie eine Ahnung! Wie so oft im Leben geht viel - vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld.
Luxus-pur auf der Four Seasons-Königsinsel
Für gekrönte Häupter, Milliardäre und alle, die im Urlaub wirklich niemanden außer die für ein Luxusleben notwendigen dienstbaren Geister sehen wollen, hat die High-end-Hotelkette Four Seasons etwas ganz Besonderes im Angebot. Es ist die Privatinsel Voavah im Baa-Atoll auf den Malediven. Mitten im geschützten Gebiet eines Unesco-Biosphären-Gebietes.
oe24 durfte das Luxus-Eiland ausgiebig inspizieren - und auch fotografieren. Fazit: Das ist ein Ding für alle, die wirklich alleine bleiben wollen, wer da konkret urlaubt, darüber wird allerdings diskret geschwiegen. Nur so viel: Königliche Familien gehören durchaus zu den Stammgästen. Und da der Four-Seasons-Konzern mehrheitlich dem Fonds des Microsoft-Gründers Bill Gates sowie dem saudi-arabischen Multimilliardär Prinz Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud gehört, kann man sich ausmalen, wohin die Reise geht. Und vor allem: für wen.
Miete kostet mindestens 40.000 Dollar - pro Tag
Kurz die Eckdaten: 35 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, 350 Meter lang und 60 Meter breit, macht 2 Hektar. Neben einer Strandvilla gibt es Beach- und Overwater-Bungalows mit jeweils drei Schlafzimmern. Miete laut Four Seasons: schlappe 40.000 Dollar - aber bitte am Tag. Dazu kommen noch diverse Nebengeräusche: Verpflegung, Wassersportgeräte wie Jetskis oder gleich eine eigene Motorjacht. Mit ein bissi Luxus ist man dann schon mal auf dem doppelten Preis, man gönnt sich ja sonst nichts. Ach ja: pro Tag.
30 Bedienstete kümmern sich um bis zu 20 Gäste
Und: Damit man sein Inseldasein nicht Robinson-Crusoe-mäßig mit Kokosnüssen und rohem Fisch fristen muss, kann das ständige 8-Mann-Personal der Insel auf bis zu 30 Personen aufgestockt werden. Die Verpflegung und sonstiges Amusement holt Four Seasons aus dem nahen Landaa-Ressort, 15 Minuten braucht das Schnellboot dahin.
Also Zeit für einen Rundgang: Während auf den Malediven Usus ist, dass einem das Wasserflugzeug auf einer Plattform im Meer absetzt und man per Boot auf die Insel geschippert wird, geht es auf Voavah luxuriöser zu: Das Flugzeug kann direkt an einer speziellen Plattform anlegen - über einen Steg geht's auf die Insel.
Man schwebt gleichsam über klares Wasser - windet sich durch einen wunderbar gepflegten Mangroven-Dschungel. Nach fünf Minuten quer durch die Insel erreicht man das Zentrum des Geschehens, die zentrale Beach-Villa.
Erst ein kurzer Willkommensdrink - und dann wird schnell klar: Auf mehreren hundert Quadratmetern fühlt sich das Ganze weniger nach Robinson an, sondern eher nach Schlaraffenland.
Unten: Ein riesiger Küchen- und Essbereich mit einem absurd wunderbaren Blick auf Pool und Meer - umrahmt von malerisch angeordneten Palmen. Fehlen darf auch nicht eine Bibliothek sowie ein Gym - alles klimatisiert, versteht sich. Man soll nicht wegen der Hitze, sondern wegen des Sports schwitzen.
Oben im 1. Stock: Ein zentrales Billardzimmer, auf der Terrasse ein monumentaler Schaukelstuhl für mindestens acht Personen - erwähnten wir schon den wunderbaren Blick auf Pool und Meer?
Genächtigt wird in zwei Kingsize-Schlafzimmern, eines für den King, eines für die Queen. Dazwischen: Ein süßes Kinderzimmer mit Stockbettchen und kleinem Badezimmer, einfach reizend!
Sie haben nach einer Zeit Wassersport und Kindergeschrei satt? Ab ins inseleigene Spa. Aus Landaa kommend sind schnell Masseure und -innen vor Ort, um einen professionell durchzukneten. Genau das Richtige für gestresste Regenten und Wirtschaftskapitäne.
Für alle jene, die es ans - oder besser gesagt: übers - Wasser zieht, die können in eines von drei Schlafzimmern auf dem Overwater-Bungalow einchecken. Mit allem Gigi natürlich wie eine Überwasser-Hängematte und einen Pool.
Für den Strand-Typ haben die Four-Seasons-Leute einen genialen Strandbungalow gebaut - der Masterbedroom ist auf drei Seiten offen, auch dieser Blick ist schier atemberaubend. Dass es auch hier Küche(n) und luxuriöse Essplätze - Let's get this party started!
Doch wie lange bleiben König samt Ehegespons und Thronfolgern im Schnitt? Es sind fünf Tage. Da kann Mr. Crusoe nur müde lächeln. Er musste 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage aushalten. Mit 30 Bediensteten auf Voavah hätte er aber deutlich mehr Spaß gehabt.
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