Die spannendsten Restaurant-Neueröffnungen in Wien im August 2026

Von italienischem Aperitivo-Flair über mexikanische Tacos bis zum modernen Generationen-Café: In Wien gibt es auch im August wieder zahlreiche neue Lokale zu entdecken.

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Wien bleibt auch im Hochsommer kulinarisch in Bewegung. Während viele Stammgäste im Urlaub sind und sich das Leben an heißen Tagen vor allem in die Schanigärten verlagert, nutzen zahlreiche Gastronominnen und Gastronomen die Sommermonate für neue Konzepte, zusätzliche Standorte und frische Ideen. Auch im August gibt es deshalb wieder einige spannende Neueröffnungen zu entdecken.

Besonders auffällig ist die Vielfalt der neuen Konzepte: In der Innenstadt trifft Filmkultur auf Dolce Vita, in der Josefstadt zieht ein Stück Positano ein, im neunten Bezirk bekommen virale Tacos endlich ein fixes Zuhause und in Hietzing sorgen gleich mehrere neue Adressen für frischen Wind.

Wir haben die spannendsten neuen Restaurants, Cafés und Bars für den August gesammelt und uns dabei von der Wiener Innenstadt Schritt für Schritt bis in die Außenbezirke vorgearbeitet.

Piccolina Filmbar: Dolce Vita neben der Albertina

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Italienisches Lebensgefühl trifft auf Filmkultur: Im Österreichischen Filmmuseum hat mit der Piccolina Filmbar ein neuer Treffpunkt mitten in der Wiener Innenstadt eröffnet. Von morgens bis Mitternacht werden Espresso, gefüllte Cornetti, Tramezzini, Focacce und klassische Aperitivo-Drinks serviert. Marmor, Terrazzo und ein Schanigarten mit Blick auf die Albertina sorgen für die passende Kulisse.

Piccolina Filmbar

Augustinerstraße 1, 1010 Wien

Café Bloom: Hier fühlen sich Eltern und Kinder wohl

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Mit dem Café Bloom hat im zweiten Bezirk ein sogenanntes Generationen-Café eröffnet, das ein Problem lösen möchte, das viele Eltern nur zu gut kennen: Wo kann man in Ruhe frühstücken oder Kaffee trinken, während sich auch die Kinder wohlfühlen?

Das Bloom bietet eigene Spielzonen für kleinere und größere Kinder, versteht sich aber ausdrücklich nicht als klassisches Kindercafé. Abgetrennte Bereiche sollen auch Erwachsenen, Freundesgruppen und Menschen aus der Nachbarschaft einen entspannten Aufenthalt ermöglichen.

Kulinarisch stehen frisch zubereitete Bagels, belegte Brote, hausgemachte Süßspeisen, Säfte und Kaffeespezialitäten auf der Karte. Am späteren Nachmittag verwandelt sich das Lokal mit Spritz, Wein, alkoholfreien Drinks und kleinen Gerichten in einen entspannten Aperitivo-Treffpunkt.

Café Bloom

Nordbahnstrasse 15, 1020 Wien

i Mulini: Ein Stück Positano in der Josefstadt

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Wer im August Sehnsucht nach Süditalien bekommt, muss dafür nicht unbedingt in den nächsten Flieger steigen. Das neue i Mulini in der Josefstädter Straße bringt italienisches Urlaubsgefühl in den achten Bezirk.

Benannt ist das Lokal nach der berühmten Piazza dei Mulini im Herzen von Positano. Serviert werden gefüllte Cornetti, italienischer Kaffee, Panini und mediterrane Spezialitäten. Am Nachmittag und Abend wird aus dem Café eine Aperitivo-Bar mit Spritz-Variationen, Antipasti und Cocktails.

Ein Schanigarten ist ebenfalls vorhanden, auch Hunde sind willkommen.

i Mulini – Caffè Mediterraneo

Josefstädter Straße 53, 1080 Wien

Tacos Hermanos: Der Pop-up-Hit hat jetzt ein fixes Zuhause

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Nach dem großen Erfolg als Pop-up am Wiener Naschmarkt hat Tacos Hermanos im Juli sein erstes dauerhaftes Lokal eröffnet. In der Kolingasse werden authentische Tacos mit unterschiedlichen Fleischfüllungen sowie vegetarische Varianten zu vergleichsweise fairen Preisen serviert.

Das absolute Highlight sind die Quesabirrias: knusprig gebratene Tortillas mit Käse und stundenlang geschmortem Rindfleisch, die traditionell in einen würzigen Sud getunkt werden. Verschiedene Salsas, mexikanische Drinks und ein Gastgarten runden das Angebot ab.

Tacos Hermanos

Kolingasse 7, 1090 Wien

Mae Aurel: Innenstadt-Liebling expandiert nach Hietzing

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Das beliebte Innenstadt-Lokal Mae Aurel hat einen zweiten Standort im 13. Bezirk eröffnet. Die Mischung aus elegantem Interieur, hervorragendem Kaffee, Brunch-Klassikern und einer feinen Apéro-Karte macht die Neueröffnung zu einem vielversprechenden neuen Treffpunkt in Hietzing.

Gebruncht werden kann den ganzen Tag. Ab Mittag stehen außerdem Salate, kleine Gerichte und Brioche-Häppchen auf der Karte – etwa mit Beef Tatar, Garnelen oder Brie. Dank Hochstühlen, Kindergerichten und Gastgarten eignet sich das Lokal auch für ein entspanntes Frühstück mit der ganzen Familie.

Mae Aurel

Hietzinger Hauptstraße 16, 1130 Wien

Wiener Würstelpavillon: Käsekrainer vor dem Tiergarten

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Nach ihrem erfolgreichen Würstelstand "Eh scho wuascht" beim Wiener Zentralfriedhof hat Patricia Pölzl nun auch in Hietzing eröffnet. Der liebevoll renovierte Wiener Würstelpavillon befindet sich direkt beim Eingang zum Tiergarten Schönbrunn.

Auf der Karte stehen Würstelstand-Klassiker wie Käsekrainer und Bratwürstel. Geöffnet ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils zwischen 11 und 19 Uhr. Damit bietet sich der Pavillon perfekt für eine unkomplizierte Stärkung vor oder nach dem Schönbrunn-Besuch an.