Darmfreundlicher Trend-Hotspot: Das "Mini Mayr"  eröffnet seine Türen

Neuzugang in der Wiener Gastro-Szene: Mit dem Daytime-Bistro Mini Mayr in der Josefstädter Straße 52 hat ein Lokal eröffnet, das sich ganz dem darmfreundlichen Genuss verschrieben hat.

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Ob Teddy-Café oder Superfood-Smoothie-Bar – Wiens Gastro-Szene bringt derzeit einen Trend-Hotspot nach dem anderen hervor. Mit dem neuen Health Bistro & Café Mini Mayr eröffnet nun ein Lokal, das auf ein besonderes Konzept setzt: Serviert werden ausschließlich pflanzliche Gerichte mit Fokus auf Functional Food. So soll gesunde, bewusste Ernährung zu einem echten Genusserlebnis werden.

Eine echte One-Woman-Show

Hinter dem Lifestyle-Bistro steht Gründerin Barbara Aichinger, die das Lokal als "One Woman Show" führt – von der Küche über das Marketing bis hin zum Betrieb macht sie alles selbst. Die Inspiration für das "Mini Mayr" entstammt ihrer ganz persönlichen Geschichte: Nach einer schweren Schulter-OP fand sie durch die Prinzipien der darmfreundlichen Regeneration zu neuer Kraft.

Aber keine Sorge: Das "Mini Mayr" versteht sich nicht als strenges Gesundheitsinstitut. Statt auf Dogmen, Verbote und den nächsten kurzlebigen Diät-Trend zu setzen, stehen hier Themen wie die Darm-Hirn-Achse und das Mikrobiom im Fokus, verpackt in richtig gutes, leichtes und farbenfrohes Essen.

Ein Menü, das (nicht nur) optisch begeistert

Auf der Speisekarte des Bistros findet sich alles, was den Körper strahlen lässt und gleichzeitig der Seele guttut: Saisonale Salate, Frühstück, frisch zubereitete Smoothies und warme wie kalte Basensuppen.

Das Highlight sind aber die funktionalen Signature-Drinks, die auf Instagram und TikTok gerade für Gesprächsstoff sorgen:

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Der Ube-Latte: Dieses Trend-Getränk besticht nicht nur durch seine knallig lilafarbene Optik, sondern auch durch einen leicht süßlichen Geschmack. Das Geheimnis? Ube, eine violette Süßkartoffelsorte aus Südostasien.

Hojicha-Latte mit österreichischem Twist: Während der geröstete japanische Grüntee in Metropolen wie London und New York längst ein Hit ist, ist er in Wien noch eine Seltenheit. Barbara Aichinger serviert das Kaltgetränk mit einer Extra-Zutat: österreichischen Marillen.

Soft Opening

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Aktuell befindet sich das "Mini Mayr" im Summer Soft Opening. Die regulären Öffnungszeiten sind momentan Montag bis Freitag von 10:00 bis 15:00 Uhr, perfekt für eine leichte, stärkende Mittagspause oder einen unkomplizierten Brunch.

Für Frühaufsteher gibt es aber noch ein besonderes Highlight: Jeden Samstag ab 08:00 Uhr findet der "Summer Cooling Morning Club" statt. Ein entspannter Treffpunkt für alle, die bewusst in den Tag starten, den Körper runterkühlen und bei guten Gesprächen Energie tanken wollen.

Gut zu wissen: Die ganz große, offizielle Eröffnungsparty ist für den September geplant. Und wer gerne draußen sitzt, darf sich ebenfalls freuen: Für das Jahr 2027 haben die Betreiber bereits einen eigenen Schanigarten in Planung.