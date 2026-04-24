Dr. Smusy: Riesen-Hype um neuen Smoothie-Laden auf der Mariahilfer Straße

In Wien sorgt ein neuer Smoothie-Laden für Begeisterung.

Die Mariahilfer Straße entwickelt sich immer mehr zum Epizentrum neuer Hype-Eröffnungen in Wien. Kaum eröffnet ein neuer Store, stehen die Leute Schlange – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Erst vor wenigen Wochen sorgte der Drogerie-Discounter NORMAL für einen regelrechten Ansturm. Jetzt wiederholt sich das Szenario: Diesmal lockt ein Smoothie-Shop die Massen auf die Mahü.

Dr. Smusy eröffnet erste Filiale in Wien

Seit der Eröffnung der ersten Wiener Filiale von „Dr. Smusy“ reißen die Menschenschlangen vor dem Geschäft in der Mariahilfer Straße 33 nicht ab. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Smoothie-Laden wirkt, entpuppt sich schnell als Social-Media-Phänomen. Vor allem ein junges Publikum strömt in den Store – nicht nur wegen der bunten Drinks, sondern auch wegen des Lifestyles, den die Marke verkörpert.

Denn bei Dr. Smusy geht es um mehr als nur püriertes Obst. Die Smoothies tragen Namen wie „Mood Booster“, „Glow my Skin“ oder „Superbrain“ und versprechen neben Geschmack auch gesundheitliche Vorteile. Zutaten wie Kiwi, Drachenfrucht, Heidelbeeren oder Kirschen werden mit Protein, Vitaminen, Mineralstoffen, Kollagen und sogenannten Superfoods kombiniert. Das Konzept: ein moderner Wellness-Drink, der Gesundheit, Ästhetik und Lifestyle miteinander verbindet.

Hype aus Los Angeles

Optisch erinnert das Ganze stark an den Trend aus den USA, wo ähnliche Produkte – etwa die gehypten Erewhon-Smoothies– durch Kooperationen mit Stars wie Heidi Klum auf Social Media viral gegangen sind. Auch Dr. Smusy setzt gezielt auf diese Strategie: Influencerinnen und Kooperationen mit bekannten Marken pushen die Reichweite auf Plattformen wie Instagram und TikTok.

Das spiegelt sich auch im Verhalten der Kundinnen und Kunden wider. Der Smoothie wird oft nicht einfach nur konsumiert – er wird inszeniert. Becher in der Hand, kurzer Stopp für die Insta-Story, erst dann kommt der erste Schluck.

Auch das Design des Shops zahlt auf dieses Gefühl ein: warme Beigetöne, indirekte Beleuchtung, Pflanzen und ein minimalistischer, fast schon spa-artiger Look schaffen eine Atmosphäre, die perfekt zum Wellness-Ansatz passt.

Preislich liegt der Hype allerdings im gehobenen Segment. Die Smoothies starten bei 8,90 Euro, die teuersten Varianten kosten bis zu 10,90 Euro. Ergänzt wird das Angebot durch Kaffee, Matcha und Pudding.

Ob sich der Hype langfristig hält, bleibt abzuwarten. Aktuell zeigt sich aber deutlich: Die Mariahilfer Straße ist mehr denn je ein Hotspot für trendige Neueröffnungen – und wer dazugehören will, stellt sich dafür offenbar gerne auch mal etwas länger an.