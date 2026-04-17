Kelly's Chips: Diese neue verrückte Sorte gibt es ab Mai 2026!

Beim fünften Kelly's Chipscontest haben die heimischen Knabber-Fans entschieden. Eine außergewöhnliche Mischung aus süß und salzig setzte sich klar gegen die Konkurrenz durch und kommt ab Mai dauerhaft in den Handel.

Bereits zum fünften Mal ließ der österreichische Knabbergebäck-Hersteller Kelly's seine Chipsfans über die nächste Sorten-Innovation abstimmen. In der Vergangenheit sorgten bereits kreative Kreationen wie Essiggurkerl-Chips für Aufsehen. Auch 2026 standen wieder drei außergewöhnliche Geschmacksrichtungen zur Wahl:

Bacon & Ahornsirup

Bolognese

Hot Mango

Nach einer enormen Wahlbeteiligung, bei der vorab von jeder Test-Sorte stolze 100.000 Packungen verkauft wurden, steht der Sieger nun fest.

Klarer Sieg für süß-salzige Kombination

Mit deutlichem Abstand sicherte sich die Sorte Bacon & Ahornsirup den ersten Platz. Satte 45 Prozent der Stimmen entfielen auf die süß-salzige Kombination. Den zweiten Platz belegte Bolognese mit 31 Prozent, während das fruchtig-scharfe Hot Mango mit 24 Prozent das Schlusslicht bildete. Gekürt wurde die neue Gewinnersorte stilecht von keinem Geringeren als ESC-Sieger JJ.

© Kelly's / PR

Bacon & Ahornsirup ab Mai im Regal

Die neue Sorte punktet nicht nur mit ihrem besonderen Flavour, sondern auch mit der bewährten Schnittform: Die Chips kommen im beliebten "Riffles"-Style, also mit gerillter Oberfläche, in die Tüten. Wie alle Kelly’s Chips wird auch dieser Neuzugang aus 100 Prozent österreichischen Erdäpfeln direkt im Werk in Wien produziert. Ab Anfang Mai wird die Gewinner-Sorte regulär im heimischen Handel erhältlich sein.

Für die ESC-Viewing-Party ist der perfekte Snack also gesichert!