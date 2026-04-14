DAS ist die beste Topfengolatsche Wiens – Gault&Millau kürt die Top 10

Topfengolatschen gehören zu den Stars der österreichischen Bäckereikultur: knuspriger Plunderteig, cremige Topfenfüllung, manchmal Rosinen. Jede Bäckerei schwört auf ihr Rezept. Gault&Millau nahm das Traditionsgebäck unter die Lupe und kürte die besten Wiener Exemplare.

Insgesamt wurden 17 Topfengolatschen aus führenden Wiener Bäckereien anonym verkostet – Supermarktware wurde bewusst ausgeschlossen. Das Ergebnis: eine überraschend klare Top 10, aber auch viele Diskussionen über die perfekte Definition der „idealen“ Golatsche.

Wie bewertet wurde: Zwischen Handwerk und Geschmackssache

Schon die Ausgangsfrage war komplex: Was macht eine wirklich gute Topfengolatsche aus?

Die Jury musste sich zunächst auf gemeinsame Kriterien einigen – gar nicht so einfach, denn selbst bei einem so klassischen Gebäck gehen die Meinungen auseinander. Als Orientierung diente eine sogenannte „Pegelgolatsche“, die außer Konkurrenz verkostet wurde.

Bewertet wurden schließlich vier Hauptkategorien:

Optik: Goldbraune Farbe (nicht zu dunkel, nicht blass), schöne Form, nicht zu flach. Traditionell darf ein wenig Topfen sichtbar sein – solange er nicht ausläuft.

Geruch: Frischer, buttriger Teig mit Röstnoten. Die Fülle soll nach Topfen, Vanille und Zitrone duften – künstliche Aromen sind ein No-Go.

Textur: Der große Knackpunkt: außen knusprig, innen saftig. Weder zu trocken noch „lätschert“.

Geschmack: Harmonisch, buttrig, nicht zu süß und mit klar erkennbarem Topfencharakter.

Die Top 10 der Topfengolatschen in Wien

Getestet wurden Produkte aus klassischen Wiener Bäckereien – hier das Ranking im Überblick:

Platz 1

Bio Topfengolatsche – Joseph Brot – 4,50 €

Sie überzeugte mit perfekter handwerklicher Faltung, animierender Optik, frischem Bauerntopfen und idealem Verhältnis von knuspriger Hülle zu saftiger Fülle.

Platz 2

Butterplunder Topfengolatsche – Der Mann – 2,75 €

Punktet mit intensivem Duft, krossem Teig und sehr harmonischem Gesamtbild.

Platz 3

Topfengolatsche – Felber – 2,80 €

Frischer Teigduft, feine Röstnoten, leichte Zitrusanklänge und saftige Textur überzeugten die Jury.

Platz 4: Nöbauer – 2,75 €

Platz 5: Bäckerei Schwarz – 3,80 €

Platz 6 (ex aequo): Ströck – 2,75 €, Öfferl – 4,10 €

Platz 8: Anker – 2,90 €

Platz 9: Oberlaa – 3,20 €

Platz 10: Felzl – 3,25 €

Rosinen – die ewige Glaubensfrage

Eine der spannendsten Diskussionen der Jury betraf – wenig überraschend – die Rosinen. Während in vielen Gebäck-Debatten hitzig gestritten wird, war die Jury in diesem Fall überraschend einig: Rosinen gehören dazu.

Damit bleibt die klassische Frage zwar bestehen, wurde in diesem Test aber klar beantwortet: Die Topfengolatsche darf – und soll – mit Rosinen überzeugen.

Die Jury: Expertise trifft Geschmack

Geleitet wurde die Verkostung von Martina und Karl Hohenlohe, den Herausgebern von Gault&Millau. Unterstützt wurden sie von einer hochkarätigen Runde:

Anna Iziks (Konditorei Peti Pari)

Marion Hofer (Hobbybäckerin)

Romana Fertl (opensense.at)

Caroline Schlinter-Maltan (Büro für Ernährung)

Bernhard Degen (Gault&Millau Redaktion)

Der Test zeigt, wie vielfältig Wiens Bäckereien ein scheinbar simples Gebäck interpretieren. Zwischen traditioneller Handwerkskunst, modernen Bio-Ansätzen und klassischen Rezepturen reicht die Bandbreite von rustikal bis fein austariert.