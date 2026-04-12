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© Billa / Robert Harson

Wo und wie

Billa verlängert Öffnungszeiten bis 22 Uhr

12.04.26, 20:45
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Bei Billa kann man unter bestimmten Voraussetzungen jetzt bis 22 Uhr einkaufen. 

"Wir erweitern unsere Öffnungszeiten - trotz antiquiertem österreichischen Nostalgiegesetz", schreibt Rewe-Chef Marcel Haraszti auf seinem "LinkedIn"-Profil. Ab sofort kann man unter bestimmten Voraussetzungen bis 22 Uhr bei Billa einkaufen. 

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© Billa / Robert Harson

haraszti

Marcel Haraszti. 

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Möglich wird das durch eine Kooperation mit "foodora". Dort kann man online bestellen und die Lieferung innerhalb von 60 Minuten von Montag bis Samstag erhalten. Das Angebot kann im Umkreis des "BILLA Delivery Stores" in Wien genutzt werden, also von einem Großteil der Wienerinnen und Wiener. Die Waren werden dann zugestellt. 

Billa foodora
© Billa AG/Robert Harson

"Mit der Eröffnung des 1. BILLA Delivery Stores in Wien setzen wir gemeinsam mit foodora einen neuen Meilenstein unserer Kooperation und beweisen, dass die Bedürfnisse unserer Kund:innen höchste Priorität haben und wir mit innovativen Lösungen neue Maßstäbe in Wien und am österreichischen Markt setzen", so Haraszti.

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