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Schloss Kolhof
© Willhaben/ Schloss Kolhof

Für fast 8 Millionen

Willhaben-Deal: Kärntner Schloss steht zum Verkauf

Von
29.05.26, 07:23
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Ein historisches Anwesen mit Panoramablick, riesigem Grundstück und eigener Geschichte sucht einen neuen Besitzer: In Kärnten wird derzeit ein Schloss um mehrere Millionen Euro auf willhaben angeboten.  

Auf der Plattform willhaben steht derzeit das denkmalgeschützte Schloss Kolhof oberhalb von Völkermarkt zum Verkauf. Für das Anwesen werden 7,95 Millionen Euro verlangt.

Die Immobilie umfasst laut Inserat rund 950 Quadratmeter Wohnfläche und liegt auf einem mehr als 20 Hektar großen Grundstück. Zum Ensemble gehören neben dem Schloss mehrere weitere Gebäude, weitläufige Grünflächen sowie Obstbäume, Felder und Waldstücke.

Schloss Kolhof
© Willhaben/ Schloss Kolhof

Historisches Gebäude modernisiert

Besonders auffällig: Das historische Anwesen wurde in den vergangenen Jahren umfassend saniert. Historische Elemente wie Gewölbe, traditionelle Fenster, Türen und Böden sollen erhalten und gleichzeitig mit moderner Ausstattung kombiniert worden sein.

Schloss Kolhof
© Willhaben/ Schloss Kolhof

Laut Beschreibung eignet sich das Anwesen für unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten. Denkbar seien etwa ein exklusiver Wohnsitz, ein repräsentativer Firmensitz oder auch kulturelle Veranstaltungen.

Besonders ins Auge fällt ein moderner Gastronomiebereich, der direkt an das historische Gebäude anschließt. Dort befand sich zuletzt ein Haubenlokal, inklusive großer Terrasse und Blick über die Region. Laut Inserat wäre eine Wiedereröffnung rasch möglich.

Schloss Kolhof
© Willhaben/ Schloss Kolhof

Panoramablick über Kärnten

Das Schloss liegt erhöht über Völkermarkt und bietet freien Blick über das Jauntal und die umliegende Landschaft. Trotz der abgeschiedenen Lage ist die Stadt nur wenige Minuten entfernt. Auch beliebte Ausflugsziele wie der Klopeiner See oder der Wörthersee sind mit dem Auto gut erreichbar.

Für Interessenten gilt allerdings: Wer sich das Schloss sichern will, braucht vor allem eines, ein sehr großes Budget.

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