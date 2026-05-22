Bettiol triumphiert, Felix Gall bleibt Vierter

Heißer Ritt am Lago Maggiore! Der Italiener Alberto Bettiol jubelt nach einem Solo-Sieg auf der 13. Giro-Etappe. ÖFB-Radsport-Star Felix Gall verteidigt seinen starken vierten Gesamtrang.

Der Italiener Alberto Bettiol hat am Freitag die 13. Etappe des Giro d'Italia nach 189 Kilometern von Alessandria nach Verbania für sich entschieden. In der Gesamtwertung gab es an der Spitze keine großen Änderungen. Der Osttiroler Felix Gall kam mit 13:06 Minuten Rückstand als 24. unmittelbar vor seinem Decathlon-Helfer Gregor Mühlberger ins Ziel. Damit liegt der Österreicher als hervorragender Vierter weiter 2:30 Minuten hinter Spitzenreiter Afonso Eulalio sowie 1:57 Minuten hinter dem Zweiten Jonas Vingegaard, der Etappen-21. wurde.

Solo-Show am Lago Maggiore

Der 32-jährige Bettiol, der 2019 die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte, sorgte für den dritten italienischen Tagessieg beim diesjährigen Giro. Er bejubelte nach einem Solo-Ritt am Lago Maggiore im Norden des Landes seinen insgesamt zweiten Erfolg bei der Italien-Rundfahrt nach 2021. Der Norweger Andreas Leknessund wurde Tageszweiter, der Belgier Jasper Stuyven landete auf dem dritten Platz.

Brutaler Alpen-Kracher wartet

Zu einer gewaltigen Verschiebung in der Gesamtwertung könnte es am Samstag (13:00 Uhr/live Eurosport & Sport24-Liveticker) kommen. Auf der 14. Etappe steht für Felix Gall und die restlichen Klassement-Fahrer die erste echte Gebirgsetappe in den Alpen mit einer brutalen Bergankunft bevor. Auf dem Teilstück zwischen Aosta und Pila müssen die Rad-Profis drei Anstiege der ersten Kategorie sowie jeweils einen Hügel der zweiten und dritten Kategorie bezwingen.