Audi-Raser (21) bretterte mit 200 km/h durch 80er-Zone

Unfassbare Dummheit und Unverfrorenheit hinterm Lenkrad: Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer überholte auf der A2 eine Polizeistreife - und lieferte sich betrunken im Vollgas-Modus eine Verfolgungsjagd. Den Lappen ist er los, der Audi Q3: ein Fall für die Versteigerung.

NÖ. Und so nahm der private Bleifuß-Event seine Fahrt auf: Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, führten Bedienstete der Autobahninspektion Tribuswinkel am Samstag Streifenfahrten auf der A 2, der Südautobahn, durch. Gegen 22:40 Uhr wurden die Beamten auf Höhe des Gemeindegebietes Laxenburg in Fahrtrichtung Graz von einem Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit überholt. Eine daraufhin durchgeführte Geschwindigkeitsmessung des mehr als rasanten Audi ergab einen Wert von 200 km/h bei einer im dortigen Bereich erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Als die Polizeibediensteten versuchten, den Q3 bei der Ausfahrt Traiskirchen für eine Anhaltung abzuleiten, missachtete der Lenker alle Anhaltezeichen, steuerte den Premium-Kompakt-SUV vom Verzögerungsstreifen abrupt zurück auf den ersten Fahrstreifen und setzte seine Fahrt mit unvermindert beschleunigter Geschwindigkeit in Richtung Graz fort.

Extrem-Raser war auch noch betrunken

Im Bereich der Abfahrt Kottingbrunn gelang es den mittlerweile mehr als entnervten Beamten schließlich, das Fahrzeug sicher anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 21-jährigen einheimischen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Baden. Ein im Zuge der Amtshandlung durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und der Pkw vorläufig sichergestellt. Der 21-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Mal sehen, was die Versteigerung des rund 50.000 Euro teuren Autos (Neuwert) einbringt.