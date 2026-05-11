12. Mai - Tag der Pflege: 15.000 Pflege-Helden in Niederösterreich

Fachkräftemangel, Mega-Campus in Hollabrunn, Virtual-Reality-Brillen im Spital – Niederösterreich packt die Pflege-Krise mit allen Mitteln an.

Am Tag der Pflege rücken sie endlich ins Rampenlicht: Mehr als 15.000 Pflegekräfte sorgen rund um die Uhr in den Einrichtungen der NÖ LGA für Patientinnen und Patienten. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Landesrat Anton Kasser (ÖVP) statteten dem Universitätsklinikum St. Pölten persönlich einen Besuch ab und dankten den Pflegenden für ihren unermüdlichen Einsatz.

Exoskelett und VR-Brille: Hightech zieht in die Pflege ein!

© LGA

Beim Tag der Pflege können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im UK St. Pölten ein Exoskelett, einen Geriatrie-Anzug und eine VR-Brille testen – denn Niederösterreich setzt auf modernste Technologien, um seine Pflegekräfte zu entlasten. Und das ist erst der Anfang!

Mega-Campus in Hollabrunn: Einzigartig in ganz Österreich

Im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ entsteht in Hollabrunn ein neuer Gesundheits- und Pflegecampus, der österreichweit seinesgleichen sucht – mit einem hochmodernen Pflege- und Betreuungszentrum mit 144 Pflegebetten. Bis 2040 folgt in Korneuburg ein weiterer Ausbildungscampus für Pflege- und Gesundheitsberufe.

60 bis 70 Prozent kommen über den zweiten Bildungsweg!

Die Ausbildungsplätze an den 11 Schulstandorten der LGA sind bestens ausgelastet – und die Zahlen überraschen: 60 bis 70 Prozent der Pflegeauszubildenden kommen über den zweiten Bildungsweg, rund 50 Prozent bleiben nach der Ausbildung gleich im Unternehmen. Das Diplom-Studium ist zudem an den Fachhochschulen Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt möglich – wohnortnah und zukunftssicher!