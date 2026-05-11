Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
12. Mai - Tag der Pflege: 15.000 Pflege-Helden in Niederösterreich
© LGA

Ehrehrbietung

12. Mai - Tag der Pflege: 15.000 Pflege-Helden in Niederösterreich

11.05.26, 11:45
Teilen

Fachkräftemangel, Mega-Campus in Hollabrunn, Virtual-Reality-Brillen im Spital – Niederösterreich packt die Pflege-Krise mit allen Mitteln an. 

Am Tag der Pflege rücken sie endlich ins Rampenlicht: Mehr als 15.000 Pflegekräfte sorgen rund um die Uhr in den Einrichtungen der NÖ LGA für Patientinnen und Patienten. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Landesrat Anton Kasser (ÖVP) statteten dem Universitätsklinikum St. Pölten persönlich einen Besuch ab und dankten den Pflegenden für ihren unermüdlichen Einsatz.

Exoskelett und VR-Brille: Hightech zieht in die Pflege ein!

12. Mai - Tag der Pflege: 15.000 Pflege-Helden in Niederösterreich
© LGA

Beim Tag der Pflege können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im UK St. Pölten ein Exoskelett, einen Geriatrie-Anzug und eine VR-Brille testen – denn Niederösterreich setzt auf modernste Technologien, um seine Pflegekräfte zu entlasten. Und das ist erst der Anfang!

Mega-Campus in Hollabrunn: Einzigartig in ganz Österreich

Im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ entsteht in Hollabrunn ein neuer Gesundheits- und Pflegecampus, der österreichweit seinesgleichen sucht – mit einem hochmodernen Pflege- und Betreuungszentrum mit 144 Pflegebetten. Bis 2040 folgt in Korneuburg ein weiterer Ausbildungscampus für Pflege- und Gesundheitsberufe.

60 bis 70 Prozent kommen über den zweiten Bildungsweg!

Die Ausbildungsplätze an den 11 Schulstandorten der LGA sind bestens ausgelastet – und die Zahlen überraschen: 60 bis 70 Prozent der Pflegeauszubildenden kommen über den zweiten Bildungsweg, rund 50 Prozent bleiben nach der Ausbildung gleich im Unternehmen. Das Diplom-Studium ist zudem an den Fachhochschulen Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt möglich – wohnortnah und zukunftssicher!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen