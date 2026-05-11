Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)
© APA/GEORG HOCHMUTH

EU-Treffen

Meinl-Reisinger schlägt neue Ukraine-Strategie vor

Von
11.05.26, 11:40
Teilen

EU will Druck wegen Deportation ukrainischer Kinder erhöhen - EU-Außenbeauftragte Kallas lehnt Schröder als Vermittler ab




	Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat sich am Montag am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen und -kolleginnen für ein EU-Verhandlungsteam zur Ukraine ausgesprochen. Sie erklärte am Montag in Brüssel, sie sei "überzeugt davon, dass es ein richtiger Weg ist, aktiver in die Verhandlungen einzusteigen und ein Verhandlungsteam zu nominieren, weil ja auch spürbar ist, dass die USA sich zunehmend zurückziehen."









	Die EU habe "Interessen auch in der Frage einer Friedensverhandlung", und müsse daher "am Tisch sitzen, weil sonst wird über unsere Köpfe entschieden", so die Außenministerin weiter. Dazu brauche es "eine Person oder ein Team, das nominiert werden muss. Aber das werden wir entscheiden, das wird nicht Russland entscheiden". Die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag bei einem Treffen in Brüssel außerdem weitere Sanktionen gegen russische Verantwortliche für die Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Kinder verhängen.







	Diskussion über Schröder-Vorschlag



	Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wies den Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück, den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder als europäischen Vertreter bei künftigen Gesprächen mit Moskau einzusetzen. Es wäre nicht sehr klug, Russland das Recht einzuräumen, einen Unterhändler für die EU zu benennen, sagte Kallas vor Beginn des Außenminister-Treffens laut Reuters. Da Schröder sich für russische Staatskonzerne eingesetzt habe, würde er bei Verhandlungen "auf beiden Seiten des Tisches sitzen".







	Auch der deutsche Europa-Staatsminister Gunther Kriechbaum zeigte sich skeptisch gegenüber einem Chefverhandler Schröder. Ein Vermittler müsse von beiden Seiten akzeptiert werden, und "daran scheint es hier ja schon erkennbar zu mangeln", sagte er am Montag. "Altkanzler Schröder" habe "sich auch sehr vereinnahmen lassen durch Herrn Putin. Enge Freundschaften mögen legitim sein auf dieser Welt, aber sie tragen nicht dazu bei, dass man deshalb auch als lauterer Vermittlungspartner wahrgenommen werden kann". Das gelte auch von Seite der deutschen Bundesregierung.



	"Russland zunehmend unter Druck"



	Meinl-Reisinger sprach auch von der "abgespeckten Militärparade am Samstag" in Moskau: "Ich glaube, es war spürbar und sichtbar, dass Russland zunehmend unter Druck ist, auch wirtschaftlich." Jetzt sei der Punkt gekommen, "den wir immer erreichen wollten, nämlich dass spürbar wird für Putin, für Russland, dass die Fortführung des Krieges auch für Russland mit massiven Kosten verbunden ist, wirtschaftlichen wie politischen, und sie unter Umständen nicht mehr bereit sind, diese Kosten zu stemmen".







	Die finnische Außenministerin Elina Valtonen sah einen Gefangenenaustausch "als einen Schritt", der auf beiden Seiten und sicherlich auch in Europa Vertrauen schaffen würde, um die Friedensverhandlungen weiter voranzutreiben und eine Einigung zu finden.



	Sie sei heute auch hier, "um mit meinen Kollegen neue Sanktionspakete zu erörtern" und "natürlich werden wir auch über Friedensbemühungen sprechen. Wir versuchen, jede Gelegenheit zu nutzen, um den Frieden näher zu bringen - einen gerechten und umfassenden Frieden", sagte ihr ukrainischer Amtskollege Andrii Sibyha. Er sprach von einer "neuen Dynamik", von einer "neuen Rolle Europas". Es brauche die Friedensgespräche unter der Führung der USA, "aber auch Europa könnte seine Rolle spielen. Ich werde diesen Weg mit meinen Kollegen besprechen."







	Sanktionen wegen Kinder-Deportationen



	Von den Sanktionen gegen russische Verantwortliche für die Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Kinder betroffen sollen mehr als zwanzig Personen und Organisationen sein. Die Sanktionsbeschlüsse werden unter anderem zur Folge haben, dass in der EU Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Für Personen gilt zusätzlich ein EU-Einreiseverbot.



	Am Rande des Außenministertreffens findet zudem ein Treffen der internationalen Koalition für die Rückkehr ukrainischer Kinder statt, zu dem auch Sibyha erwartet wurde. Seit Beginn der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine im Jahr 2022 wurden nach Angaben der EU-Kommission schätzungsweise 20.000 ukrainische Kinder nach Russland oder in besetzte Gebiete verschleppt. Viele mussten Identität und Staatsbürgerschaft wechseln und wurden zur Adoption freigegeben. Trotz internationaler Bemühungen konnten bisher nur etwa 2.100 Kinder zurückgebracht werden.






Abertausende ukrainischer Kinder seien verschleppt worden, sagte auch Meinl-Reisinger. Sie bezeichnete es als "gutes und wichtiges Zeichen", hier schärfer mit Sanktionen vorzugehen. Es geht nicht um einen Gefangenenaustausch: "Die Ukraine hat keine Kinder verschleppt, also ich kann nicht sagen, im Zuge von Verhandlungen wird es hier dann einen Austausch geben. Das heißt, wir brauchen all unsere diplomatischen Bemühungen, aber auch Druck, um die Kinder, in ihre Familien zurückzuholen in die Ukraine."


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        





    

    

    
    
    


        
        
    


    

    




        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden
                        

                    

                
            

            
            

                            

        


        

            

                

            
            
        


        
Jetzt E-Paper lesen