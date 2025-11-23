"Grotesk" - Meinl-Reisinger ärgert sich über Trumps Vorgehen

Die EU sollte nach Ansicht von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) rasch ein Team zusammenstellen, das die europäischen Interessen bei den Verhandlungen über den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges in Genf vertritt.

Als möglichen Delegationsleiter schlug sie am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF-Fernsehens den finnischen Präsident Alexander Stubb vor. Einmal mehr forderte sie das Ende der Einstimmigkeit in der EU-Außenpolitik.

Lage ist "sehr ernst"

Der vor wenigen Tagen vorgelegte Ukraine-Plan der USA kommt Russland in zentralen Forderungen weit entgegen und überschreitet von Kiew seit langem formulierte rote Linien. Europäische Forderungen finden keine explizite Berücksichtigung. Vor diesem Hintergrund bezeichnete Meinl-Reisinger die Lage als "sehr ernst", aber das sei schon seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 so.

Stubb habe einen guten Draht zu US-Präsident Donald Trump, Finnland grenze an Russland und habe mit der Abkehr von der Neutralität und dem NATO-Beitritt wegen der durch Russlands Kriegs geänderten Lage in Europa eine Kehrtwende vollzogen, argumentierte die Außenministerin für den 57-jährigen Präsidenten als Top-EU-Verhandler. Außerdem habe Finnland derzeit den Vorsitz in der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), wo auch Russland Mitglied ist, inne.

Als Alternativen zu Stubb nannte Meinl-Reisinger EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa. Aus jetziger Sicht sitzen nur die außenpolitische Berater der sogenannten E3-Staaten - Frankreich, Deutschland und Großbritannien - aus Europa in Genf mit am Tisch.

Den 28-Punkte-Plan kommentierte die Außenministerin folgendermaßen: Jede Bemühung für den Frieden sei zu begrüßen. Dass die USA als NATO-Mitglied darin aber als Vermittlerin zwischen Russland und der NATO auftreten, ist für Meinl-Reisinger aber einfach nur "grotesk". Die EU solle daher einen eigenen Friedensplan vorlegen.

Gegen "Neutralismus"

Meinl-Reisinger betonte in der "Pressestunde", dass Österreich als EU-Mitglied politisch "nicht neutral" sei, was den Ukraine-Krieg betrifft. Österreich leiste daher auch einen Beitrag zur Konfliktbewältigung. Konkret nannte sie die Rückführung nach Russland deportierter, ukrainischer Kinder.

Keine Mehrheit für Abschaffung der Neutralität

Für die NEOS-Politikerin ist klar, dass es im Parlament derzeit keine Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung der Neutralität gäbe. Österreichs Neutralität schließe einen Beitritt zu Militärbündnissen aus und verbiete auch "fremde Truppen auf österreichischen Boden", betonte sie. Aber: Die Neutralität dürfe nicht als "Neutralismus" verstanden werden, wo nicht einmal der "Ukraine-Krieg als völkerrechtswidrig verurteilt werden kann", sagte Meinl-Reisinger in Kritik an der FPÖ. Außerdem erkenne die Mehrheit der Bevölkerung "ganz klar, dass unsere Sicherheit europäisch organisiert werden soll".

Mit Blick auf die sicherheits- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen, mit denen die EU konfrontiert ist, forderte Meinl-Reisinger eine Stärkung der EU auf der Weltbühne. "Es muss Europa in der Lage sein, mit einer Stimme zu sprechen, und das sind wir noch nicht", beklagte sie. Einmal mehr forderte Meinl-Reisinger die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips auf EU-Ebene in gemeinsamen außenpolitischen Fragen. In diesem Fall "würde Österreich gestärkt", zeigte sie sich überzeugt.