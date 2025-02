Taxi-Fahrer mit Messer ausgeraubt: Angreifer gesucht

Ein Unbekannter hat am Taxistand einen Fahrer attackiert.

Ein Taxilenker ist in der Nacht auf Sonntag am Praterstern in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer leicht verletzt und ausgeraubt worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kam ein Unbekannter gegen 4.30 Uhr zu dem Lenker, der mit seinem Wagen am Taxistand parkte, und nötigte den Chauffeur mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld.

Nachdem er einen lediglich zweistelligen Betrag erhalten hatte, machte er mehrfach Stichbewegungen in Richtung des 57-jährigen Fahrers.

Taxi-Kollege schritt ein

Der Lenker wurde dadurch leicht an der Hand verletzt. Ein anderer Taxifahrer bemerkte die Attacke, sprang aus seinem Wagen und schlug den Räuber durch laute Schreie in die Flucht.

Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen und bat um sachdienliche Hinweise - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-62800.