Jetzt ist sie ein Superstar, doch das war nicht immer so. Die "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng musste lange für ihren Erfolg kämpfen und steckte viel Zeit in ihre berufliche Laufbahn.

Melissa war Anfang des Jahres bei Barbara Schöneberger in der NDR Talkshow zu Gast und sprach dort sehr offen über ihren Anfang im Business: "Ein paar haben gesagt, das schafft sie nie!", so Melissa über Bekannte und Nachbarn im Heimatort. Dieselben würden jetzt behaupten, immer an Melissa geglaubt zu haben. "Da steht man drüber", so der Schlagerstar zu Schöneberger.

Ihrem Papa streut Melissa Rosen: "Es war ein schwieriger Weg. Ich hab meinen Papa gehabt, der hat sein Gasthaus neun Jahre zugesperrt, um mit mir quer durch Europa zu reisen." Rund 180 Auftritte im Jahr seien zusammengekommen. Dann schockt Melissa mit Details: "Teilweise hatten wir nicht einmal ein Zimmer zum schlafen, sondern nur eines zum Duschen am Weg von einer Disco zur nächsten."

"Das ist Wahnsinn", so Schöneberger, "Stell dir vor, du hättest keine Karriere gemacht!" Und Naschenweng: "Es hat sieben Jahre gedauert, bis das ganze irgendwann funktioniert hat. Und man muss aushalten, dass viele sagen: Für was?"