ORF-Eklat in Kitzbühel: Polzer macht sich über Naschenweng lustig

Die heimische Schlagerqueen nahm auf der VIP-Tribüne Platz. In Kitzbühel scheint sie nicht nur Fans zu haben, denn Oliver Polzer ließ eine herablassende Bemerkung ab.

Schlagerkönigin Melissa Naschenweng verfügt zweifellos über eine stattliche Fangemeinde – zumindest dort, wo der Takt den Ton angibt und die Bühne ihr natürlicher Lebensraum ist. Weniger jubelnd fiel jedoch die Reaktion auf ihren Auftritt rund um das Hahnenkammrennen aus. Als sie während des Super-G am Freitag auf der VIP-Tribüne Platz nahm, erntete sie eher Schmunzeln als Applaus.

Selfie-Jagd im Glitzer-Look

Besonders ihre Interview-Auftritte im Rahmen der Kitz Legends Night am Mittwochabend, die traditionell den Startschuss für den mondänen Partyreigen geben, sorgten für heitere Momente. Gegenüber oe24 zeigte sich Naschenweng tief bewegt darüber, für Ski-Ikonen wie Bode Miller und Franz Klammer singen zu dürfen – eine Ehre, wie sie betonte, die ihr sichtlich unter die Haut ging.





Auch Begegnungen mit Fritz Strobl und Hans Knauß zählte sie nicht ohne Stolz zu ihren persönlichen Höhepunkten.

Melissa Naschenweng begeisterte die Fans mit Outfit und Performance. © Fuhrich

Als die Sängerin am Freitag im ORF-Bild auftauchte, wurde sie selbst zum Gesprächsthema: Kommentator Oliver Polzer und Ex-Skirennläufer Hans Knauß konnten sich einen spöttischen Seitenhieb nicht verkneifen. „Bei all den Ski-Stars war sie ganz aus dem Häuschen“, hieß es süffisant, ehe Polzer mit verstellter Stimme sagte: „I hob a Büdl mit ihr gmocht.“ Nur Sekunden später besann er sich eines Besseren – und kehrte vom Selfie-Taumel der Schlagerwelt zurück zur eigentlichen Hauptsache: dem Sport.