Melissa Naschenweng heizt im oe24-Talk Liebesgerüchte um Oimara an

Strahlend, gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben: Melissa Naschenweng zeigte sich bei der Kitz Legends Night bestens aufgelegt – und ließ im oe24-Talk nicht nur ihre Partypläne, sondern auch Raum für spannende Duett-Spekulationen offen.

Mit ihrem Überraschungsauftritt bei der 5. Kitz Legends Night sorgte Melissa Naschenweng nicht nur für ausgelassene Stimmung, sondern auch für reichlich Gesprächsstoff abseits der Bühne. Die Kärntner Powerfrau zeigte sich bestens gelaunt – und offen für alles, was die Hahnenkamm-Woche noch bereithält.

Mehr lesen:

oe24 traf die Sängerin am Rande des glamourösen Abends im Hotel Grand Tirolia, wo sie ausnahmsweise ohne pinke Lederhose bewies, warum sie aus dem Partyfahrplan von Kitzbühel längst nicht mehr wegzudenken ist. Auf die Frage, ob sie auch bei den weiteren Society-Höhepunkten der Woche dabei sein werde, kam die Antwort prompt und unmissverständlich: „Ja, man muss alle Partys besuchen.“

Melissa Naschenweng und oe24-Reporterin Nathalie Martens. © oe24

Liebes-Gerüchte

Besonders neugierig machte dabei natürlich der Blick auf den Freitag, wenn bei der legendären Weißwurstparty ihr Duett-Partner Oimara auf der Bühne steht. Seit dem gemeinsamen Auftritt im Oktober, der damals bereits Liebesgerüchte befeuerte, wird über die besondere Chemie der beiden spekuliert. Ob es in Kitzbühel nun zu einer musikalischen Fortsetzung kommen könnte?

Melissa Naschenweng ließ die Frage bewusst offen – und genau damit die Gerüchteküche weiter brodeln. „Nichts ist hier unmöglich. Wir werden sehen“, sagte sie mit einem vielsagenden Lächeln. Eine klare Absage klingt anders – und in Kitzbühel weiß man: Gerade in dieser Woche geschehen Dinge, die man am Vormittag noch für ausgeschlossen hält.

Alles möglich

Fest steht: Melissa Naschenweng ist nicht nur musikalisch ein Fixstern der Hahnenkamm-Woche, sondern auch gesellschaftlich mittendrin. Ob solo, im Duett oder einfach tanzend zwischen Ski-Legenden und VIPs – sie gehört zu jenen, die den Party-Reigen in Kitzbühel erst so richtig in Schwung bringen.