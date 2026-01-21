Geheim beim Stanglwirt: Helene Fischer macht Kitzbühel atemlos

Die Schlagerqueen wurde beim Stanglwirt gesehen - wird Helene etwa als einer der großen Star-Acts bei einer der Kitz-Partys auftreten?

Ein Hauch von Geheimniskrämerei liegt derzeit über Going am Wilden Kaiser. Wie oe24 aus Insiderkreisen erfuhr, hält sich Schlagerqueen Helene Fischer derzeit ganz unauffällig beim legendären Stanglwirt auf. Abseits von Blitzlicht und Bühnenlicht genieße der Superstar demnach gemeinsam mit seiner Familie entspannte Wellness-Tage – diskret, zurückgezogen und fernab des üblichen Trubels.

Der Zeitpunkt sorgt allerdings für hochgezogene Augenbrauen. Denn Fischers geheimer Aufenthalt fällt ausgerechnet in die Tage kurz vor Kitz Race Night und der 33. Weißwurstparts, jenen Society- und Party-Höhepunkten, die Jahr für Jahr Prominenz aus Musik, Sport und Film in die Gamsstadt locken.

Arnold Schwarzenegger bei der Weißwurstparty © babiradpicture/Oliver Schmitt

Helene als Star-Act?

Und genau hier beginnt die Gerüchteküche kräftig zu brodeln. Ein weiterer Insider will wissen, dass Helene Fischer nicht nur als stiller Wellnessgast angereist sei. Vielmehr soll sie als großer, geheimer Star-Act für die legendäre Kitz Race Night angereist sein. Jedes Jahr wird hier ein prominenter Name bis zuletzt unter Verschluss gehalten – und nicht selten sorgt dieser Überraschungsauftritt für offene Münder.





Stars beim Stanglwirt und im WWP-Zelt

Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimovic und zahlreiche weitere Stars zählen seit Jahren zu den Fixgästen beim Hahnenkammrennen. Sollte diesmal tatsächlich Helene Fischer die Bühne betreten, wäre das nicht weniger als eine kleine Sensation – ganz in der Tradition dieses außergewöhnlichen Wochenendes.

Offiziell schweigt man wie gewohnt. Doch in Kitzbühel weiß man: Wo Wellness, Weißwürste und Weltstars zusammentreffen, ist nichts unmöglich. Und manchmal wird aus einem stillen Familienurlaub eben doch ein Auftritt, über den man noch lange spricht.