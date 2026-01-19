Kitzbühel zum Hahnenkammrennen: Die spannendsten Neueröffnungen der Saison

Zum Hahnenkamm-Rennen von Freitag, dem 23.01. bis Sonntag, 25.01. wird Kitzbühel wieder zum Hotspot, nicht nur sportlich. Neue Stores, Designhotels und frische Gastro-Konzepte zeigen, wie modern alpiner Lifestyle heute ist. Diese Neueröffnungen sollten Sie kennen.

Wenn in Kitzbühel das Hahnenkamm-Rennen näher rückt, ist die Stadt wieder im Ausnahmezustand. Die Streif ruft, die Promis reisen an und zwischen Berg, Dorf und Piste zeigt sich einmal mehr, dass die Gamsstadt längst mehr zu bieten hat als nur Wintersport. Design, Architektur, Mode und Kulinarik spielen hier mittlerweile in einer eigenen Liga. Höchste Zeit also, einen Blick auf die spannendsten Neueröffnungen zu werfen.

1. Hermès zieht in die Vorderstadt ein

Seit Ende Oktober 2025 ist es offiziell: Hermès hat in der Vorderstadt 17 einen eigenen Store eröffnet und Kitzbühel damit um ein weiteres Luxusjuwel bereichert. Die Eröffnung ist Teil einer spürbaren Aufwertung der Vorderstadt, die sich zunehmend zur High-End-Shoppingmeile entwickelt. Zwischen Lederwaren, Seidentüchern und ikonischem Orange fügt sich der Store überraschend harmonisch ins alpine Stadtbild ein - elegant, zurückhaltend und absolut Kitz-like.

2. Seebichl: Ein Hotel wie ein Kunstwerk

Das wohl spannendste Projekt der Saison ist ohne Frage das Seebichl. Das Haus am Schwarzsee ist weit mehr als ein Hotel, es ist ein Stück Kitzbüheler Kulturgeschichte. Entworfen wurde es ursprünglich von Alfons Walde, dem Künstler und Architekten, der den modernen Mythos Kitzbühel maßgeblich geprägt hat. Seine klare Formsprache, die starken Kontraste und die fast skulpturale Wirkung sind bis heute spürbar.

Heute führen Max und Sebastian Witzmann das Haus mit viel Respekt vor der Geschichte und einem mutigen Blick nach vorn. Die neue, tiefschwarze Fassade holt das Seebichl kompromisslos ins Jetzt. Seit Jänner 2026 wird das Haus als Adults-only-Destination geführt. Neu sind ein ganzjährig auf 32 Grad beheizter Pool sowie ein Meeting- und Yoga-Loft für kreative Retreats. Ein Ort für alle, die Design, Ruhe und Inspiration suchen.

3. Tradition neu gedacht im Schwarzen Adler

Auch die klassische Wirtshauskultur bekommt frischen Wind. Der Schwarze Adler in Jochberg, dessen Geschichte bis ins Jahr 1482 zurückreicht, feierte Ende Oktober Neueröffnung. Unter Küchenchef Mario Naschenweng steht moderne österreichische Küche im Fokus – bodenständig, aber zeitgemäß interpretiert. Gleichzeitig fungiert das Lokal als Showroom für den Fleisch-Webshop Mezga.

4. Schilala & Hornköpflhütte: Drinks mit neuem Konzept

Für den schnellen Drink direkt an der Piste hat sich das Schilala an der Streif etabliert, während die Hornköpflhütte ab Dezember mit neuem Konzept und großzügiger Sonnenterrasse durchstartet. Perfekt für alle, die zwischen Abfahrt und Apéro lange Wege vermeiden möchten.

5. Internationale Küche zwischen Schnee und Streif

Kulinarisch wird Kitzbühel diesen Winter überraschend international. Für Aufsehen sorgt das Casa Jondal, Ibizas legendärer Beach Club, der bereits zum zweiten Mal samt Crew in die Alpen übersiedelt ist. Sternekoch Rafael Zafra bringt seine puristische Meeresküche nach Tirol, ein spannender Kontrast zu Schnee und Skistiefeln.

Japan-Fans bleiben dem ZUMA im Weissen Rössl treu, wo Sushi, Sashimi und Robata-Grill weiterhin auf höchstem Niveau serviert werden. International, aber trotzdem perfekt ins Kitzbüheler Gesamtbild integriert.

Ob Luxusshopping, Designhotels oder internationale Küche: Kitzbühel zeigt rund um das Hahnenkamm-Rennen, wie zeitgemäß alpiner Lifestyle sein kann. Tradition bleibt, aber sie wird neu interpretiert.