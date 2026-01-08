800 Euro Eintritt! Neue Luxus-Party beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Der Party-Reigen zum Hahnenkammrennen ist um ein Event reicher. Wer dabei sein will, muss aber tief in die Tasche greifen.
Vom 21. - 25. Jänner herrscht in Kitzbühel auch abseits der Pisten Ausnahmezustand. Ein Side-Event jagt das nächste. Neben den Klassikern wie Weißwurstparty, Schnitzelparty und Hummerparty startet heuer erstmals ein neues Event zum Hahnenkammrennen. Das renommierte Magazin "Sports Illustrated" lädt am 23. Jänner erstmals zu "The Chalet" auf der legendären Sonnbühel.
"The Chalet"
Neues Luxus-Highlight
"The Chalet" versteht sich als moderne Interpretation des alpinen Nachtlebens und vereint Wintersporttradition, Kulinarik und Musik in einem außergewöhnlichen Rahmen. 200 ausgewählte Gäste erleben einen stilvollen All-inclusive-Abend hoch über dem nächtlichen Tal von Kitzbühel. Der Auftakt des Abends beginnt mit Begrüßungscocktails von Weltmeister-Barkeeper Mario Hofferer, bevor die Gäste auf den Hahnenkamm fahren. Eine kurze Skidoo-Fahrt durch die winterliche Berglandschaft führt weiter zur Sonnbühel, wo warmes Licht und ein elegantes Lounge-Ambiente im Innen- und Außenbereich auf sie warten. Ein abgestimmtes kulinarisches Konzept und Signature-Cocktails begleiten den Abend.
Mehr lesen:
- Neues VIP-Highlight beim Hahnenkammrennen: Sports Illustrated präsentiert "The Chalet"
- 35. Karpfenessen in Kitzbühel: Society-Auftakt im Zeichen von Franz Beckenbauer
- Davina & Shania Geiss zeigen Luxus pur: So feiern die Millionärs-Töchter in Kitzbühel
Mit DJ-Sets steigert sich die Atmosphäre zu einer ausgelassenen Alpennacht, in der Tradition und zeitgemäßer Stil selbstverständlich ineinandergreifen. In den frühen Morgenstunden bringen Skidoo-Shuttles und die Gondel die Gäste sicher zurück ins Tal. Ob und welche VIPs mit dabei sein werden, ist noch offen. Gemunkelt wird jedenfalls über Lindsey Vonn und Lucas Braathen als Stargäste.
Das Party-Vergnügen ist allerdings nicht gerade billig. 800 Euro pro Person kostet das "All Inclusive Ticket" für das Luxus-Event "The Chalet". Beginn ist am 23. Jänner ab 18 Uhr.
Kitz-Fahrplan
Der Party-Reigen in der Gamsstadt beginnt aber bereits am Mittwoch. Hier die wichtigsten VIP-Events der Hahnenkamm-Woche:
- 21. Jänner: Kitz Legends Night im "Grand Tirolia"
- 22. Jänner: Austrian World Summit Charity-Auktion mit Arnold Schwarzenegger beim Stanglwirt
-
23. Jänner: Weißwurstparty beim Stanglwirt
A1 Kitz Night in Rosis Sonnbergstuben
"The Chalet" auf der Sonnbühel
-
24. Jänner: Kitz Charity Trophy im Zielgelände
Daniel Marshall "Cigar Lounge" im Kitz Country Club
"KitzRaceNight" im VIP-Zelt im Zielgelände
Hummer-Party im Hotel Kitzhof
Rosis Schnitzelparty in ihren Sonnbergstubn
Rosi Schipflinger servierte köstliche Schnitzel
Ein wahrer Party-Marathon für die heimische und internationale Society - das nötige Kleingeld vorausgesetzt.