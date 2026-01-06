Alles zu oe24VIP
© Roman Babirad

Gamsstadt

35. Karpfenessen in Kitzbühel: Society-Auftakt im Zeichen von Franz Beckenbauer

06.01.26, 14:59
Zum Start ins neue Jahr wurde in Kitzbühel erneut eine besondere Tradition gepflegt – verbunden mit Erinnerung, Kulinarik und prominenten Gästen. 

Zum Auftakt des neuen Jahres stand Kitzbühel erneut im Zeichen einer besonderen Tradition: Bereits zum 35. Mal lud die Familie Beckenbauer zu ihrem Karpfenessen ein. Die private Zusammenkunft fand wie in den vergangenen Jahren im stilvollen Rahmen des Hotel Kitzhof Mountain Design Resorts statt und brachte rund 160 geladene Gäste zusammen. 

Tradition im Kitzhof

Die Veranstaltung ist untrennbar mit dem Namen Franz Beckenbauer verbunden und dient dem bewussten Innehalten zum Jahresbeginn. Johannes Mitterer, Geschäftsführender Direktor des Hotels, unterstrich die Bedeutung der Zusammenkunft: „Die Fortführung dieser langjährigen Tradition ist für uns eine besondere Ehre. Franz hat mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement weit über den Sport hinaus Spuren hinterlassen. Das Karpfenessen steht für seine Vision und das Andenken an einen außergewöhnlichen Menschen. Gemeinsam mit seiner Familie führen wir diese Tradition in seinem Sinne fort.“ 

Maria Riesch mit ihrem Partner Johannes Schrempf

Maria Riesch mit ihrem Partner Johannes Schrempf

© Roman Babirad

Zum festen Ritual des Abends gehört die sogenannte Karpfenschuppe. Eine oder zwei sorgfältig gereinigte Schuppen werden in Silberpapier eingewickelt und im Geldbörsel aufbewahrt. Der Brauch soll Glück bringen und für finanzielle Stabilität im neuen Jahr sorgen.

 


 

Zahlreiche Promis vor Ort

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten folgten der Einladung und ließen sich das kulinarische Highlight nicht entgehen: Mit dabei waren unter anderem Johannes B. Kerner, Maria Riesch sowie Margit und Clemens Tönnies.

