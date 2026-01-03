Kitz-Hammer um Rainer Pariasek

Ski-Fans dürfen sich auf den ORF-Kultmoderator freuen.

Offiziell präsentiert hat der ORF das Programm für das heurige Kitzbühel-Wochenende noch nicht, Ski-Fans dürfen sich aber schon jetzt auf die Moderationen von TV-Legende Rainer Pariasek freuen.

In der Vorschau auf das ORF-Programm ist bereits ersichtlich, dass der 61-Jährige zumindest den Super-G am Freitag moderieren wird. Für die Abfahrt und den Slalom gibt es noch keine Infos. Gut möglich, dass Pariasek so wie im Vorjahr die beiden Speed-Bewerbe moderiert und Alina Zellhofer den Slalom am Sonntag übernimmt.

© ORF

Pariasek wieder öfter auf Sendung

Generell scheint der ORF jetzt wieder mehr auf den Kult-Moderator zu setzen. So ist Rainer Pariasek etwa auch in Wengen eine Woche vor Kitzbühel im Einsatz, den Klassiker in Adelboden übernimmt hingegen Alina Zellhofer.

Spannend wird die Frage, welche Rolle Pariasek bei den beiden Großevents Olympia im Februar und Fußball-WM im Juni spielt.